Kiko Rivera, indiferente a las declaraciones de Fran: "Cada uno por su lado y que le vayan muy bien las cosas"

MADRID, 3 (CHANCE)

La vida le ha cambiado tras el ictus que sufrió el pasado 21 de octubre y, después de haber reflexionado sobre los demoledores ataques que en el pasado dedicó a su madre, Isabel Pantoja, y a sus hermanos Francisco Rivera e Isa Pantoja, Kiko Rivera está dispuesto a poner todo de su parte para solucionar sus diferencias con buena parte de su familia.

Así lo confesaba hace justo una semana en su reaparición en el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur. Una mano tendida para iniciar un acercamiento sobre la que la tonadillera prefiere guardar silencio, y que el torero ha rechazado con contundencia: "A le gustaría hacer las paces pero a mí no. Lo hemos intentado y no ha podido ser, mala suerte. Cuando van a hablar tan mal de uno tantas veces, ya la primera vale, la segunda, la perdono; la tercera, ya la cuarta y la quinta* Déjate. El tiempo dicen que lo cura todo no pero que no, no, que yo le deseo mucha suerte en su vida y que* pero que no tenemos nada que ver* Lo que tiene que hacer es dejarme tranquilo".

Unas declaraciones a las que ahora Kiko ha respondido en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, cero afectado por el hecho de que Fran haya dejado claro que no quiere saber nada de él: "Pues nada, cada uno por su lado y que le vayan muy bien las cosas" ha afirmado después de soltar una risita.

Además, y después de que en 'El prograna de Ana Rosa' asegurasen que habla a menudo con su madre, el Dj ha revelado que no es así, confesando que "desgraciadamente" no tiene ningún contacto con la tonadillera. Sin embargo, le desea que "le vaya perfectamente bien" en la gira por Estados Unidos que comenzará el próximo 10 de febrero en Miami.

Por último, y después de que se haya especulado con que su mujer Irene Rosales es la 'culpable' de que no haya vuelto a Cantora, Kiko ha salido en defensa de su mujer afirmando que "Irene es la mejor de España".