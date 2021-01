Kiko Rivera, indiferente ante la mejoría física y anímica de Isabel Pantoja, según su prima Anabel

MADRID, 12 (CHANCE)

Anabel Pantoja visitó a su tía Isabel este fin de semana en Cantora y ayer contaba, en "Sálvame", cómo la encontró después de todo lo que se ha dicho sobre el mal momento que estaba atravesando la tonadillera a causa del enfrentamiento con su hijo Kiko.

Muy tranquila, Anabel desvelaba que su preocupación por su tía se esfumó en cuanto la vio, puesto que la cantante se encuentra mucho mejor tanto física como anímicamente. Aunque la colaboradora asegura que no habló con ella del alejamiento que mantiene con Kiko e Isa, sí quiso dejar claro que era normal que Pantoja estuviese repuesta, ya que no iba a pasarse tres meses sin salir de la cama por mucho que no se hablase con su hijo.

Hace unos minutos preguntábamos a Kiko por la mejoría anímica de su madre, que poco a poco recupera la alegría pese a la guerra sin cuartel que les mantiene enfrentados hace casi tres meses. Indiferente a las confesiones de Anabel, el músico ha optado por encogerse de hombros y guardar silencio acerca de las últimas informaciones sobre la tonadillera, que al contrario de lo que creíamos, ha aprendido a vivir sin el apoyo de su hijo y su guerra ya no le quita ni la sonrisa ni las ganas de seguir adelante.

