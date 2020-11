Kiko Rivera e Irene Rosales se despiden del coche que pagan y que le ha pedido Isabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Una de las cosas que más nos sorprendió de la entrevista que dio Kiko Rivera para Lecturas, además de todo los adjetivos que utilizó para definir a su madre, fue la actitud que ha tenido la tonadillera en estos últimos días con él. El dj y su mujer se compraron un coche y para que no se lo embargaran, la cantante lo puso a nombre de una sociedad que tiene... tras el enfado entre madre e hijo, la artista, a través de sus abogados, le ha pedido a su hijo que le devuelva el coche porque le pertenece. Cabe recordar que aunque el coche esté a nombre de la sociedad de Isabel, lo paga el matrimonio.

Bien, Irene Rosales, que es una de las afectadas por la disputa entre madre e hijo, se vuelca en sus hijas para superar estos momentos tan duros. Hemos visto a la mujer de Kiko Rivera saliendo de casas con las pequeñas Ana y Carlota subiéndose al coche nuevo que adquirieron hace unas semanas, ya que el coche familiar que utilizaban ya no lo usan y lo tienen preparado para devolvérselo a Isabel Pantoja.

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.





Este detalle nos hace ver que la relación entre el matrimonio e Isabel Pantoja sigue estando mal y que la tonadillera no entra en razón... Parece que la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está yendo demasiado lejos y lo cierto, es que no sabemos cómo acabará todo esto. De momento, la mujer del dj permanece en un segundo plano y no quiere hacer ninguna declaración al respecto.