Kiko Rivera e Irene Rosales no estarán en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

MADRID, 30 (CHANCE)

Quedan horas para que la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez se celebre por todo lo alto en La Graciosa y lo cierto es que son muchos los invitados que están esperando a que la novia regrese a su isla después de haber tenido que viajar hasta Sevilla para reencontrarse con Isabel Pantoja tras el fallecimiento de su abuela, Doña Ana.

Los nervios están a flor de piel, Anabel en un primer momento canceló la boda, pero horas más tarde sorprendía la noticia de que la celebración seguía adelante, tal y como la habían planeado. Eso sí, la muerte de Doña Ana ha supuesto un antes y un después y ahora es Kiko Rivera el que no va a estar en el enlace matrimonial.

Ha sido Kiko Hernández quien ha contado la exclusiva en 'Sálvame Diario': "Un miembro muy querido y respetado por Anabel Pantoja le ha dicho algo a ésta que no esperaba. Alguien por el cual se ha roto la cara cincuenta mil veces. Ayer coinciden todos juntos en Cantora, Raquel Bollo, Isa Pi, Kiko Rivera y ella. Su primo abandona la finca a las cuatro y media de la mañana, ellas se quedan a dormir" empezaba diciendo el colaborador.

Segundos más tardes, Kiko ha asegurado cómo ha sido la conversación entre los primos: "Kiko Rivera le dice a Anabel: 'Anabel, tú y Omar ya estáis casados, acabamos de enterrar a nuestra abuela, la mujer más importante de mi vida y ahora mismo mi cuerpo no está para cachondeos ni fiestas, esto lo podemos posponer. No te van a poner impedimentos. Te pido por favor que lo aplaces porque yo no voy a ir a tu boda. Anabel insiste".

Pero ¡atención! porque Irene Rosales, que se encontraba en La Graciosa esperando a que llegase su marido y la novia, se vuelve para Sevilla: "Anabel no lo sabía todo, Kiko le dice que no va a estar en la boda, ella le dice que Irene Rosales se quede y le dice Kiko que Irene haga lo que quiera. Pero Irene Rosales decide volver y estar al lado de su marido".