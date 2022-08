Kiko Rivera e Irene Rosales llegan a Madrid con sus hijos para poner rumbo a sus vacaciones en Punta Cana

El Dj viaja este martes a Punta Cana con Irene Rosales y sus tres hijos, pero hace unas horas llegaba a Madrid haciendo gala de su relación de amor-odio con la prensa

MADRID, 23 (CHANCE)

Dispuesto a vivir unas vacaciones familiares únicas en Punta Cana con Irene Rosales y sus tres hijos - Ana, Carlota y Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno - pero molesto al descubrir que la prensa conocía de antemano el destino de su viaje a pesar de que él solo se lo ha contado a su entorno más cercano. Así llegaba este lunes Kiko Rivera a Madrid para poner rumbo al que promete convertirse en una de las semanas más especiales de su vida.

"Estoy contento, pero lo que me gustaría saber es por qué sabes dónde voy yo, tienen que ser contactos muy cercanos y no me molesta pero la alerta está ahí" ha reconocido sin ocultar su enfado porque el programa 'Sálvame' conociese unos planes estivales que él ha intentado llevar con secretismo.

Parco en palabras, y haciendo gala de su relación de amor odio con la prensa Kiko ha pedido que le dejen "un poquito en paz" antes de asegurar que está muy "relajado" y desvelar cuáles son sus planes para estas vacaciones: "Disfrutar con la familia, con los niños que también se lo merecen y a intentar no comer mucho".

A su regreso, numerosos compromisos musicales en un mes de septiembre que se presenta muy intenso y en el que el hijo de Isabel Pantoja espera que no se repitan los problemas que sufrió en su último bolo en Sanxenxo, Pontevendra, cuando según él un técnico de sonido de la Orquesta Olympus - que le prestó su equipo sin coste - intentó torpedear su actuación apagando el sonido y el micrófono en varias ocasiones.

Una polémica sobre la que Kiko ha preferido no pronunciarse, remitiendo a sus redes sociales, donde ya aclaró este asunto: "Una imagen vale más que mil palabras, ya lo he dicho otras veces. Si quieres saber te metes en Instagram que lo he dicho todo ya".

Sin muchas ganas de hablar, el Dj ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por su relación con su prima Anabel Pantoja y acerca de los rumores que apuntan a que ha dado su 'bendición' a la relación que Omar Sánchez mantiene con Raquel Lozano, evitando además aclarar cómo se lleva en la actualidad con la influencer.

Sin embargo, Kiko ha 'recapacitado' y, cansado de los rumores de distanciamiento con Anabel, ha decidido zanjarlos de un plumazo compartiendo a través de sus stories de Instagram - y a modo de despedida de sus redes sociales para desconectar en vacaciones - una captura de una llamada por Facetime con su prima hace tan solo unas horas. Qué mejor prueba de que la relación entre ambos es buena a pesar de la falta de apoyo del Dj a la colaboradora durante su paso por 'Supervivientes'.