Kiko Rivera y Jorge Javier Vázquez hablan de Isabel Pantoja

MADRID, 21 (CHANCE)

Kiko Rivera ha tenido una charla virtual hoy con Jorge Javier Vázquez y lo cierto es que nos ha encantado cómo ambos han abierto sus corazones para hablar de todos los temas que han ido surgiendo durante su conversación. Entre ellos, cómo no, se ha hablado de Isabel Pantoja, quien ha estado muy presente en los testimonios de ambos.

El presentador de televisión ha recordado el día que dio las Campanadas con ella y con Kiko Rivera y ha expresado su asombro ante los nervios de la tonadillera por dar las Campanadas: "El día que presentamos las Campanadas, había un momento que yo tenía que ir a buscarla y llevarla hasta el salón, joder es Isabel Pantoja, lleva años y años, hizo el camino temblando de nervios, a mi esas cosas me llaman mucho la atención".

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

El dj ha confesado que su madre siempre se ha puesto muy nerviosa a la hora de actuar, pero que cuando se sube al escenario se convierte en Pantoja y se le pasa todo: "Yo siempre recuerdo que en sus conciertos se ponía muy muy muy nerviosa antes de empezar, como artista es de las mejores que hemos tenido en nuestro país y como madre lo fue hasta que me enteré de cosas".

Jorge, que ya sabemos que es muy cotillea, le ha preguntado por las cosas que hacía Isabel Pantoja antes de actuar y él le ha respondido: "Ella, siempre tiene su mesa, donde tiene sus fotos, cristos, vírgenes, mi abuela, yo, que yo creo que ya no estaré, mi hermana, sus hermanos... era su santuario con el que quería estar sola".

El presentador de 'Sálvame Diario' ha confesado que tiene mucha suerte de tener la madre que tiene porque no es nada pesada con él y no implica que esté preocupado por ella las 24horas del día... ante esto Kiko ha expresado la suerte que tiene, ya que en su caso siempre ha sido al revés: "Esto me lleva pasando toda la vida, mi madre es así y mi prima Anabel también es así".

El marido de Irene Rosales ha hablado también de los vídeos que se han emitido estas semanas en el programa donde veíamos a un Kiko adolescente 'vender' a su madre y el mismo dj ha confesado que: "Puede dar hasta pena ver a alguien así, no me reconozco, pero no me afecta ahora mismo tengo problemas mucho más grandes que esto, le pedí disculpas a María, a mi me daban 1.000 euros y yo soltaba fuego por la boca".