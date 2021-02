Kiko Rivera llama en directo a 'Sálvame Diario' para mostrar su apoyo a Anabel Pantoja

MADRID, 25 (CHANCE)

"A mí también de vez en cuando me gustaría una palmadita en la espalda por su parte. Después de cinco horas durante tres o cuatro días diciendo que no había estado a la altura con Kiko él podría haber dicho 'No es verdad, estuvo a mi lado'. Me lo ha dicho en privado pero en público me sentaría mejor" han sido las palabras que han hecho entrar en directo a Kiko Rivera en 'Sálvame Diario' y dejar claro delante de toda España que ama a su prima Anabel Pantoja.

En su entrada por teléfono, el dj le ha mandado un mensaje muy directo a la colaboradora de televisión: "Estoy viendo a mi prima y quiero decirla que ¿qué es lo que te pasa?. Te voy a decir una cosa, para que te enteres, tú eres parte de mí, siempre, eres de las personas que más quiero en mi vida, eres todo. No quiero que estés triste. Quiero verte bien, ya vendrán momentos mejores, ahora no nos podemos ver por el tema de la pandemia. No os rayéis, que estáis muy susceptibles. Dame un sobrino".

El vídeo del día Aguirre dice que Bárcenas ha inventado “una trola inmensa”

En cuanto a la boda de su hermana, Kiko Rivera ha asegurado que: "Lo correcto sería que mi madre fuese. Yo voy a ir, me da igual quién vaya, Dulce, mi madre. Yo quiero estar y me da igual quién vaya. Me apetece hacer eso". Unas palabras que ha agradecido Anabel Pantoja que no está pasando por su mejor momento en televisión.