Kiko Rivera y Lolita Flores hablan sobre Paquirri

Lolita ha estado charlando con Kiko Rivera esta tarde a través de las redes sociales y la verdad es que la conversación ha dado mucho de sí, de hecho ha sido inevitable que no se tocara el tema estrella... el distanciamiento del dj con Isabel Pantoja. Recordemos que la hija de Lola Flores fue amiga de Carmina Ordóñez y novia de Paquirri cuando éste empezó con la tonadillera.

"A tu madre no se la puede juzgar como hija, ni como hermana, y como madre todo lo que yo he visto tampoco. Mi madre con sus nietas se volvía loca" le decía Lolita Flores a Kiko Rivera justo antes de empezar a hablar de la polémica que hay servida en Cantora.

Kiko le ha dicho a la cantante que ya se ha despedido de su abuela, algo que ya confesó públicamente en su última entrevista en el 'Deluxe': "Yo ya me despedí de mi abuela porque sabía que no iba a volver a cantora".

El hijo de Isabel Pantoja le ha preguntado a Lolita cómo era su padre y esta le ha contado un montón de anécdotas de él, pero lo que más nos ha asombrado es cuando le ha confesado haber estado muy enamorada del torero: "Tu padre fue amigo mío antes de enamorarme de él porque estaba casado con mi amiga, mi hermana. Estuve un año y pico con él. Yo estaba más enamorada de él, que él de mi".

Lolita ha hablado con el corazón y ha asegurado que a Isabel Pantoja también la quiere mucho, aunque no entiende cómo ha podido cambiar tanto: "A tú madre la sigo queriendo mucho. No le tuve en cuenta a tu padre que me dejara por la Pantoja. Los quiero mucho a los dos y también a tu tío agustín, nunca se ha portado mal conmigo. Me da pena por ti. Me alegro de que hayas salido de ese pozo y que vuelvas a tratar a los rivera, esa es la alegría más grande que me das. Le pido a dios que dentro de poco te puedas despedir de tu abuela al lado de tu madre. Lo único que nos queda es la familia, mejor o peor".