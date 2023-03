Kiko Rivera, más serio de lo habitual, guarda silencio sobre la nueva ilusión de su hermano Cayetano

MADRID, 20 (CHANCE)

Cayetano Rivera se ha convertido, por su incipiente relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira Gomes, en uno de los nombres propios de la crónica rosa de nuestro país en las últimas semanas. Después de que la revista Semana revelase que el torero ha recuperado la ilusión en el amor seis meses después de su separación de Eva González, su entorno ha cerrado filas.

Mientras la presentadora de 'La Voz' se limita a sonreír sin confesar qué le parece que su exmarido haya pasado página tan rápido, Cayetano está totalmente centrado en su profesión y tan solo se ha dejado ver cumpliendo con sus compromisos taurinos desde que saltó a la luz su especial amistad con María Cerqueira. Y tanto en Valencia hace una semana como en Morón de la Frontera con Manuel Díaz 'El Cordobés' este sábado, su actitud ha sido la misma: hacer oídos sordos a las preguntas sobre su vida amorosa, sin confirmar ni desmentir si está de nuevo enamorado o, por lo menos, ilusionado con la portuguesa.

Francisco Rivera, por su parte, reaparecía hace unos días en una gala benéfica en Ronda y con una sonrisa dejaba claro que no será él quien desvele cómo está el corazón de su hermano: "Me cuesta hablar de mis cosas, imagínate de la de los demas" ha afirmado ante los micrófonos de Europa Press.

Ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Kiko Rivera, con el que Cayetano tiene una relación de lo más estrecha, desde que se publicaron las primeras fotografías del diestro en actitud cómplice con María Cerqueira.

Más serio de lo habitual, y respetando el hermetismo de su hermano en lo que a su vida privada se refiere, el hijo de Isabel Pantoja ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre la ilusión de Cayetano, dejando en el aire si ve feliz al torero, si ya conoce a la portuguesa o si por lo menos le ha hablado de ella.

Han sido amigos del ex de Eva González los que han hablado con el periodista Antonio Rossi, asegurando que pese a lo que se ha publicado, el torero no está enamorado, María Cerqueira es una amiga, Cayetano está soltero y ahora mismo no está para iniciar ninguna relación sentimental.