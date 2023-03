Kiko Rivera, ojiplático, desmiente su relación con el presunto hijo de Bernardo Pantoja, Luis 'Pinocho'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Luis Manuel 'Pinocho' continúa con su lucha para demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja y, tras su exclusiva en la revista Diez Minutos revelando que ha mandado un burofax a Anabel Pantoja para que se someta a las pruebas de ADN -al que la influencer no ha respondido- se ha sentado en el plató del 'Deluxe' para asegurar que el hermano de Isabel Pantoja le dijo antes de fallecer que luchara por llevar el popular apellido.

Además, y para sorpresa de todos, el sevillano ha asegurado que tiene relación con Kiko Rivera y que por esta amistad ha estado tanto en Cantora como en La Pera y conoce a la tonadillera. Unas declaraciones a las que el DJ ha reaccionado con estupefacción a su llegada de Castellón -donde ha actuado este fin de semana- incapaz de disimular su sorpresa al escuchar que 'Pinocho' ha contado que se llevan muy bien y han pasado mucho tiempo juntos.

Pasmado, y negando levemente con la cabeza, el primo de Anabel ha dejado claro que no es amigo del presunto hijo bastardo de Bernardo Pantoja aunque no quiere hablar del tema, como ha confesado llevándose la mano a la boca y haciendo el gesto de 'cerrar la cremallera' para asegurar que no piensa dar su opinión sobre si 'Pinocho' es quien dice ser.