Kiko Rivera, un peligro al volante

MADRID, 5 (CHANCE)

Kiko Rivera está en el ojo del huracán mediático día sí y día también. Después de un inicio de año un tanto complicado por su estallido en redes sociales tras su polémico bolo en Asturias, ahora el hijo de Isabel Pantoja ha demostrado ser todo un peligro al volante y ha estado a punto de atropellar a una señora en su huida desesperada de la prensa para no dar la cara tras su último escándalo.

Y es que el Dj continúa guardando silencio después de las críticas por su último compromiso profesional de 2021; al parecer, y según diversos testigos Kiko habría pinchado a un nivel bastante inferior al que acostumbra, abandonando la cabina cada dos o tres canciones y finalizando su actuación bastante antes de lo acordado con los promotores del evento.

Algo a lo que el marido de Irene Rosales respondió a través de su canal de Twitch, arremetiendo contra Telecinco - "iros a la mierda, ya me llamaréis" afirmó después de que 'Socialité' contase su polémico bolo en Asturias - y contra los empresarios que le contratan, "cabezas locas". "En este momento no se puede ir a ningún sitio. El dinero va y viene hijos de puta", estallaba. asegurando que "lo que no se puede hacer es organizar un evento tal y como está el mundo y que todo dios esté sin mascarilla. Mandé que se pusieran la mascarilla, había más de 200 personas, y no quisieron ponérsela. Tengo mujer, tengo hijos, teníamos una Nochevieja por delante a la que venía gente mayor, con la que hay que tener cuidado con no pegarle este tipo de cosas. Como no se pusieron la mascarilla cogí y me fui". "Quien no lo entendiera que se vaya a la mierda", añadía un Kiko visiblemente cabreado.

Y cabreado parece que sigue ya que, además de guardar silencio tras esta nueva polémica, no se le ha ocurrido mejor idea que huir de nuestras preguntas poniendo en peligro a sus vecinos de Castilleja de la Cuesta. Así, el hijo de Isabel Pantoja no dudaba en saltarse las normas de tráfico, invadiendo el carril contrario sin importarle que en ese momento una mujer estuviese cruzando el paso de cebra. Una imprudencia que afortunadamente se saldó sin consecuencias pero que vuelve a poner a Kiko en el punto de mira. ¡El momento, en el siguiente vídeo!