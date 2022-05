Kiko Rivera, positivo en Covid: "Además, con todos los síntomas posibles. ¡Qué malito estoy!

MADRID, 31 (CHANCE)

Kiko Rivera, positivo en Covid. Así lo ha anunciado esta mañana el hijo de Isabel Pantoja a través de sus redes sociales, desvelando además que, como no podía ser de otra manera con todos los varapalos que ha sufrido últimamente, tiene todos los síntomas asociados a la enfermedad: "Tos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, pesadez de cuerpo. ¡Ojú que malito estoy!" ha compartido a través de varios stories publicados en Instagram, intentando tomarse con humor estos difíciles momentos y diciéndose a sí mismo "coge un síntoma cuando puedas Kikito".

Todo apunta a que el Dj se habría contagiado durante su reciente escapada romántica con Irene Rosales a Matalascañas para celebrar su octavo aniversario de amor. La sevillana, que se sepa por el momento, no habría tenido tan mala suerte como su marido y no habría cogido el Covid, aunque es cierto que no ha publicado nada en sus redes sociales en las últimas horas.

Un nuevo golpe para Kiko, que parece que no levanta cabeza. A su nula relación con su hermana Isa y con su madre - que le lanzó varios mensajes en su último concierto en Chile asegurando que los abrazos a la gente que quieres hay que darlos en vida que luego puede ser demasiado tarde - se unen las recientes declaraciones de su hermano Francisco Rivera dejando claro que no va a darle más oportunidades y que no quiere saber nada más de él.

Además, y por si sus problemas familiares no fuesen suficientes, Kiko era condenado la semana pasada por vulnerar el honor de Ramón Calderón tras llamarle "sinvergüenza" en el programa 'Cantora: La herencia envenenada' y ahora deberá pagar al abogado 4000 euros en concepto de daños morales, además de disculparse con él públicamente.

Frentes que se van acumulando y sobre los que Kiko guarda silencio por el momento, aunque se rumorea que pronto podría responder a todo y a todos a través de una jugosa exclusiva que, si es cierto lo que se comenta, podría ver la luz este mismo miércoles.