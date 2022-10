Kiko Rivera se pronuncia sobre su nueva deuda con Hacienda: "Mentira todo"

MADRID, 17 (CHANCE)

Coincidiendo con la noticia de que la gira estadounidense de Isabel Pantoja se retrasa a marzo de 2023 al no conseguir a tiempo el visado para ella y para sus músicos, Kiko Rivera vuelve a acaparar titulares por una nueva deuda con Hacienda.

Tal y como ha revelado 'Fiesta', el hijo de la tonadillera estaría siendo buscado por la Agencia Tributaria para entregarle una notificación de impago de la que, según el programa, el Dj no sería consciente pero que, de no pagar en breves, comenzaría a generar intereses, aumentando así una deuda cuyo importe no ha trascendido todavía.

Una información a la que Kiko no ha tardado en reaccionar con contundencia, asegurando entre risas que es "mentira todo". Sin rastro de preocupación y dejando claro que no tiene ninguna deuda, el marido de Irene Rosales no tiene ni idea de dónde ha podido salir la noticia y con un "ellos sabrán" 'pasa la pelota' a 'Fiesta' para que desvelen los detalles de su presunta deuda con Hacienda.