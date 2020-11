Kiko Rivera reacciona a la llamada de atención de Ana Rosa Quintana y la contesta

MADRID, 22 (CHANCE)

Llevamos ya varias semanas hablando de Isabel Pantoja y Kiko Rivera y lo cierto es que parece que todavía nos esperan muchos más en los que estos dos van a ser los claros protagonistas de la actualidad informativa en la prensa del corazón. Ana Rosa Quintana llamó la atención hace un par de días al dj por no contestar a la prensa que se encontraba en las puertas de su casa y este ha decidido contestarla de la mejor manera posible.

Recordemos que lo que la presentadora comentó públicamente es que podía tener un poco de educación con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo la guardia en su casa y decir 'buenos días' y 'gracias'. Además la presentadora aseguraba que si no había dinero de por medio, los Pantoja no hablan... algo que no ha gustado nada al marido de Irene Rosales que ha decidido contestarla de la siguiente manera.

Kiko Rivera ha respondido a TODAS las preguntas que le han lanzado los reporteros que estaban en las inmediaciones de su casa con un 'Buenos días' forzado y ha dejado claro: "Para que luego digáis que no digo buenos días. Buenos días señores". De esta manera la presentadora de Telecinco puede darse por aludida y confirmar que sus palabras han cambiado la actitud del dj.