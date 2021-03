Kiko Rivera se reafirma en su intención de demandar a Fosky tras el polígrafo del exchófer

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de su reaparición en "Sálvame" hace una semana revelando informaciones relativas a la familia de Isabel Pantoja que a nadie dejaron indiferentes, como que la tonadillera daba supuestamente a su hijo Kiko Rivera 2000 euros al día para sus gastos o que Agustín Pantoja y doña Ana maltrataban verbalmente a Chabelita cuando la artista no estaba e incluso en alguna ocasión la dejaron a dormir fuera de la casa como castigo, Fosky se ha sometido al polígrafo en Sábado Deluxe para demostrar que no miente en sus polémicas afirmaciones.

Así, el exchófer de la tonadillera se ha sometido a la máquina de Conchita demostrando que, según esta, dice la verdad cuando afirma que Julián Muñoz le daba a Kiko Rivera propinas de 1000 euros para salir por Marbella, que el exalcalde le contó en su día que le había dicho a Isabel Pantoja que su hijo consumía drogas y que él quiso meterlo en un centro para superar sus adicciones pero la tonadillera se negó.

Unas afirmaciones que Kiko, como nos ha confirmado, va a poner en manos de sus abogados. Si hace unos días no dudó en entrar en directo en Sálvame para desmentir a Fosky entre gritos y asegurar que le iba a poner una demanda por afirmar que su madre le daba 2000 euros al día para sus gastos, ahora el Dj confiesa que "no he visto" el polígrafo del exempleado de Isabel Pantoja.

"Yo a Fosky no le veo la verdad", confiesa un Kiko de buen humor entre risas antes de asegurar que, pese a todo, sus abogados están muy pendientes de las declaraciones del exchófer y sigue teniendo intención de emprender acciones legales por las declaraciones que le afectan directamente y que Fosky no ha dudado en repetir en Sábado Deluxe: "Por supuesto".