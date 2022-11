Kiko Rivera reaparece tras sufrir el ictus: "Al 100% no estoy, vamos a poner un 95"

MADRID, 7 (CHANCE)

Kiko Rivera retoma poco a poco la normalidad tras el ictus que sufrió el pasado 21 de octubre y, tres días después de reaparecer con un inesperado directo en sus redes sociales para revelar la decisión que ha tomado tras el mayor susto de su vida - y que no es otra que disfrutar de su mujer y de sus hijas, centrarse en su carrera musical y olvidar de una vez por todas sus polémicas familiares - este lunes ha salido de su casa por primera vez demostrando que su recuperación marcha viento en popa a toda vela.

Acompañado por Irene Rosales, el Dj ha ido dando un tranquilo paseo hasta el colegio de sus hijas Ana y Carlota, disfrutando de una cosa tan sencilla como recoger a las pequeñas que, como nos ha contado sonriente, echaba mucho de menos. Visiblemente más delgado y apostando por la comodidad con pantalón de chándal y sudadera con capucha en color negro y gorro blanco por debajo, Kiko confiesa que se encuentra "bien", aunque aclara que por el momento "no puedo decir que esté al 100%. Vamos a poner un 95".

A buen paso, y bromeando con que "ahora no me asfixio" - ya que antes se fatigaba al andar por su tabaquismo y su exceso de peso - el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado que lleva casi "20 días sin fumar" y, reconoce, es una de las mejores decisiones que ha podido tomar en esta nueva etapa de su vida en la que, como asegura, se está tomando muy en serio tanto su alimentación como la práctica de deporte: "Siempre he sido un gran fumador, vosotros me veiáis todos los días, y ahora me siento bien, lo llevo bien".

Simpático y sonriente - sin duda, para él también es una gran noticia reencontrarse con las cámaras después de dos semanas muy complicadas - Kiko ha evitado pronunciarse sobre cómo está su relación con Isabel Pantoja, dejando en el aire si ha habido o habrá un próximo acercamiento.

Sin embargo, sí se ha mostrado entusiasmado por lo bien que está "funcionando" su nueva canción, 'Vudú' - que vio la luz el mismo día que le dio el ictus - y, como adelanta, está "centrado en su música" y "trabajando en un nuevo tema".

Ante nuestra insistencia sobre si definitivamente este susto le ha hecho dejar a un lado sus polémicas familiares, Kiko ha pronunciado una frase de lo más reveladora con la que deja claro que, por el momento, no piensa dar ninguna exclusiva hablando de su madre: "Hay que mirar p'alante".