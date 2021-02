Kiko Rivera recuerda a su suegra y asegura que sigue cumpliendo la promesa que la hizo

MADRID, 6 (CHANCE)

De todos es sabido que Kiko Rivera está pasando por uno de los peores momentos de su vida la conocer los tejemanejes económicos que su madre y su tío Agustín Pantoja han llevado a cabo con su patrimonio en los últimos años de su vida. Una guerra mediática que, según parece, va a ser también judicial. Hoy, se cumple un año del fallecimiento de su suegra y ha querido recordarla por redes sociales con una fotografía preciosa en la que vemos lo atenta que era con sus nietas.

En dicha publicación, el dj ha escrito un texto de lo más enigmático ya que asegura que sigue cumpliendo la promesa que la hizo y aunque no desvela de qué se trata, entendemos que debe tratarse de su mujer, Irene Rosales, uno de los pilares fundamentales en la vida de Kiko: "Te echo tanto de menos suegra. Un año ya desde que te fuiste y destrozaste nuestras vidas. Pero hoy no voy a dejar que me consuma la tristeza y voy a recordar todo lo bueno que me enseñaste. Por cierto sigo cumpliendo la promesa... tú y yo sabemos lo que es".

Han sido muchas las ocasiones en las que Kiko Rivera ha asegurado públicamente que la relación que tenía con la madre de su mujer, Mayte Vázquez, era maravillosa. Una mujer que siempre se preocupó por él y por sus hijas, un apoyo en sus peores momentos y una compañía extraordinaria en los mejores. Es por eso que su pérdida fue un golpe durísimo para la vida del dj y su mujer.