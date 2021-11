Kiko Rivera responde a Asraf: "Lo que tiene que hacer es callarse si no tiene ni idea"

MADRID, 15 (CHANCE)

La reaparición de Kiko Rivera en el 'Deluxe' el pasado sábado ha vuelto a hacer temblar los cimientos del clan Pantoja. Y es que además de confesar el complicado momento que atraviesa su relación con su madre cuando todos pensábamos que su reconciliación era un hecho, el Dj también habló largo y tendido de su hermana Isa Pantoja.

Admitiendo que estuvo fuera de lugar decir que la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no tiene "ni oficio ni beneficio" y abriendo la puerta a una conversación con la peruana para arreglar las cosas, Kiko se reafirmó en que su hermana es una "egoísta" - asegurando que él siempre ha estado para ella cuando le ha llamado por problemas en su relación con Asraf - y una "celosa", además de acusarla de "víctimizarse" en los conflictos familiares.

Unas declaraciones que el novio de Isa no tardaba en contestar en 'Viva la vida'. Dolido y al borde de las lágrimas, "enfadado" y "frustrado", Asraf reprochó a Kiko las palabras que dijo sobre su hermana y confesó que no entiende como su 'cuñado' ha insinuado supuestos problemas domésticos entre él y la hija de Isabel Pantoja, cuando no es así: "Solo discutimos una vez y él no fue a recoger a su hermana a las tantas de la mañana, y que utilice esto para hacer daño a su hermana y a mí...", afirmaba molesto, acusando al Dj de mentiroso.

Un reproche al que Kiko ha contestado rotundo ante nuestros micrófonos, lanzando una 'advertencia' al novio de su hermana: "También tengo que enseñar más mensajes. La gente lo que tiene que hacer es callarse si no tiene ni idea. Es lo mejor que puedes hacer cuando no tienes razón". "Les deseo que les vaya todo muy bien, que sigan haciendo sus cosas pero que no mientan", ha añadido, dejando claro que la reconciliación con Isa llegará "a su debido tiempo. No será mañana, las aguas ahora están muy frías".

Mucho más discreto se ha mostrado el Dj cuando le hemos preguntado por la reciente salida de Isabel Pantoja de Cantora para ir a El Rocío. A pesar de estar a 45 minutos de sus nietas, la tonadillera habría preferido no desviar su camino para reencontrarse con las pequeñas un año después; algo que, a pesar de su impulsividad, Kiko parece entender: "No se si es verdad, pero cada uno tiene sus razones", ha asegurado, entendiendo el comportamiento de su madre.

Además de confirmar que pedirá ayuda psicológica y psiquiátrica porque no está bien después de lo sucedido en los últimos tiempos - algo que, se reafirma, la tonadillera también debería hacer - Kiko ha confesado quién es el pilar fundamental para él en estos momentos: "siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, Irene es lo más importante de mi vida".