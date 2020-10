Kiko Rivera responde a Techi y a sus supuestos mensajes subidos de tono con un tremendo portazo

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de una larga temporada sin saber nada de ella, Techi ha vuelto al ojo del huracán mediático después de que una ¿examiga? suya haya filtrado al programa Sálvame unos mensajes subidos de tono entre Kiko Rivera y la que fuera una de sus primeras novias. Y es que, siempre según el testimonio de la exmujer de Alberto Isla, el hijo de Isabel Pantoja se habría puesto en contacto con ella hace dos meses para interesarse por su estado de salud y le habría recordado, de paso, que "siempre seré el que te pone a 80.000 revoluciones y a 20 uñas".

El propio Kiko Rivera mandó un sms a Jorge Javier Vázquez durante el programa para desmentir la mayor, asegurando que no tiene ningún tipo de relación con Techi y que él no mandó dichos mensajes. Pero hoy, ante nuestras cámaras, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido dar la callada por respuesta y, más serio de lo habitual, prefiere no desmentir esta información que le dejaría en muy mal lugar y haría que los cimientos de su matrimonio con Irene Rosales se tambaleasen.

Eso sí, como el Kiko de antaño, por algún lado tenía que salir la rabia que tiene acumulada. Y, aunque se ha mordido la lengua para no responder a Techi, ha pagado su enfado con la puerta de su casa. Y es que el artista ha dado un tremendo portazo que ha hecho temblar las paredes de su domicilio al oír el nombre de su exnovia y los supuestos mensajes que le habría enviado.