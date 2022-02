Kiko Rivera rompe su silencio y desvela de qué se arrepiente exactamente

MADRID, 4 (CHANCE)

Si hace unas horas Kiko Rivera rompía su silencio tras su escandalosa entrevista en la revista Lecturas, hace unos minutos el dj ha entrado por teléfono en 'Sálvame Diario' para explicar cómo se siente y por qué hizo esas declaraciones tan bestiales contra su madre y hermana.

"Estoy fastidiado porque no han salido las cosas como yo pretendía que saliesen, con esto no quiero decir que la culpa la tenga la revista. Quizás y probablemente me haya equivocado en contar algo tan personal. Le he pedido disculpas a mi hermana, a la gente, porque también estoy recibiendo cosas muy feas" explicaba Kiko Rivera nada más entrar por teléfono.

Y es que parece que Kiko Rivera se arrepiente de haber contado ese hecho tan íntimo de su hermana, pero no de los sentimientos que tiene hacia ella y su madre, a las que por el momento no quiere ver: "Con esta llamada solo quería pedir disculpas públicamente por contar algo que me tenía que haber callado, me siento mal porque a veces la mente te traiciona".

De hecho, el mismo confirmaba que: "Me he equivocado contando ese hecho, mis sentimientos son los que son y no me arrepiento", además ha explicado que: "En estos momentos puedo sentir nostalgia, no puedo borrar de mi mente a las personas en un chasquido, pero tampoco las quiero tener cerca. Yo también estoy solo familiarmente, quitando a mi prima Anabel, que mantengo conversaciones con ella después de lo que ha pasado".

Gema López le preguntaba si es cierto que ha recaído en las adicciones que sufrió en el pasado y el dj se ha mostrado muy serio en este tema: "No he tenido ninguna recaída, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo. Me dijeron que me alejase de mi familia porque no me hacían bien y he seguido sus instrucciones. Me calenté en la entrevista, no pude controlar los sentimientos".