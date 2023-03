Kiko Rivera saca su peor cara con la prensa: "Me dejas tranquilo o no, deja de preguntar ya"

MADRID, 2 (CHANCE)

Los caminos de Isabel Pantoja y Kiko Rivera se han cruzado este miércoles, pero aunque han estado a pocos kilómetros de distancia no han llegado a verse. La tonadillera aterrizaba en la capital con su hermano Agustín tras su exitosa gira por Norteamérica, minutos después de que su hijo llegase a la estación de Atocha para asistir a una importante reunión en la capital.

Y mientras la sevillana, completamente camuflada con un abrigo negro con capucha, gafas de sol y mascarilla, conseguía dar esquinazo a la prensa al usar el servicio premium del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, el Dj se enfrentaba a las preguntas de los reporteros, mostrando una vez más la peor de sus versiones con las últimas polémicas en las que se ha visto inmersa su madre.

Y es que tal y como ha revelado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', la venta de Cantora a un importante grupo inversor de energía fotovoltaica por una cantidad cercana a los 10 millones de euros se ha frustrado al descubrir que la finca está incluida en Red Natura 2000, una clasificación de la Unión Europea para preservar importantes valores faunísticos de nuestro país, y que impide alterar el entorno o realizar construcciones, lo que ha dado al traste con las aspiraciones de Pantoja de deshacerse de su propiedad por una buena cantidad económica que le permita dejar atrás sus deudas.

No es ese el único frente abierto para la artista, ya que el restaurante Kantora Copas - cuya concesión de explotación pertenece a la tonadillera hasta 2024 y supone una importante fuente de ingresos para ella en concepto de alquiler - ha sido asaltado por unos vándalos que se han llevado el mobiliario y el menaje, quedando totalmente destrozado e inutilizable.

Dos temas que afectan directamente a Kiko Rivera que, lejos de pronunciarse sobre ellos o sobre el éxito que su madre ha tenido en su vuelta a los escenarios en Norteamérica, ha hecho gala de sus malos modales con la prensa: "Me dejas tranquilo ya o no"; "estoy jodido porque me estás dando la mañana hija"; o "coño, deja de preguntar ya" han sido algunas de las respuestas del Dj, que además ha ironizado con que las preguntas de la prensa sobre su madre eran "buenísimas".