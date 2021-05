Kiko Rivera sentencia a su tío Agustín Pantoja: "Ha tenido tiempo para recapacitar y hacer las cosas bien"

MADRID, 4 (CHANCE)

Dispuesto a llegar hasta el final, Kiko Rivera no sólo ha empredido una guerra judicial contra su madre, Isabel Pantoja, sino que también ha demandado a su tío Agustín por administración desleal, estafa y apropiación indebida. Acusaciones muy graves que, al parecer, el Dj tendría muy bien documentadas y por las que el hermano de la tonadillera podría ir a prisión.

Si este lunes Kiko confesaba que había estado a punto de llegar a un acuerdo con los abogados de su madre pero que, una vez más, ésta se había reído de él al asegurar que no encontraban los enseres de Paquirri que se habían comprometido a entregarle como muestra de buena voluntad, ahora el marido de Irene Rosales se reafirma en sus acciones legales en contra de Agustín Pantoja y confiesa que ya no hay marcha atrás.

Aunque parco en palabras, y sin querer entrar en detalles, Kiko sentencia a su tío, asegurando que "ha tenido su tiempo para recapacitar y hacer las cosas bien". Algo que, a la vista está, no ha hecho, "porque las cosas cuando una parte no quiere, no quiere", por lo que ésta vez sí, el hijo de Isabel Pantoja está dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que tanto su madre como su tío le han engañado y le han perjudicado seriamente en sus finanzas.