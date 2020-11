Kiko Rivera sigue los consejos de Ana Rosa Quintana sobre buena educación y tiene nueva frase favorita

MADRID, 23 (CHANCE) Pese a que Kiko Rivera asegura que no ve la televisión, el Dj está al tanto de todo lo que se dice sobre él y sobre la guerra abierta que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, en los medios de comunicación. Por eso, desde que el viernes Ana Rosa Quintana le reprendió públicamente su falta de educación con los reporteros que permanecen horas haciendo guardia a las puertas de su domicilio por no darles ni los buenos días - según la reina de las mañanas porque no hay "hucha" de por medio - el hijo de Paquirri ha cambiado su actitud con la prensa que sigue sus pasos.

MADRID, 23 (CHANCE) Pese a que Kiko Rivera asegura que no ve la televisión, el Dj está al tanto de todo lo que se dice sobre él y sobre la guerra abierta que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, en los medios de comunicación. Por eso, desde que el viernes Ana Rosa Quintana le reprendió públicamente su falta de educación con los reporteros que permanecen horas haciendo guardia a las puertas de su domicilio por no darles ni los buenos días - según la reina de las mañanas porque no hay "hucha" de por medio - el hijo de Paquirri ha cambiado su actitud con la prensa que sigue sus pasos. Así, siguiendo los consejos de Ana Rosa, Kiko ha decidido empezar a demostrar que tiene educación y, al igual que le vimos hacer durante el fin de semana, ahora saluda y agradece a los reporteros sus preguntas. Para que no vuelvan a criticar sus malos modales, el Dj tiene nueva frase favorita. Y no es otra que "buenos días, gracias". Corta pero efectiva. Y, pese a que sigue sin contestar a las cuestiones relativas a la guerra con su madre y al requerimiento notarial que van a interponer estos días sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, para que Isabel Pantoja les devuelva los objetos personales de su padre, el marido de Irene Rosales responde irónico, con su fórmula de saludar a la prensa con un continuo "buenos días, buenos días, buenos días", a las críticas de la presentadora de Telecinco.