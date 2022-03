Kiko Rivera, a lo suyo, declara su amor por Irene Rosales mientras su madre revivía su peor pesadilla

MADRID, 22 (CHANCE)

Su regreso a los Juzgados de Málaga para prestar declaración por el presunto delito de cooperadora necesaria de insolvencia punible - por el que podría ser condenada a tres años de prisión de ser declarada culpable - ha convertido a Isabel Pantoja en la gran protagonista del día.

Completamente hundida y tras un paseíllo caótico en el que decenas de medios de comunicación se han agolpado a su alrededor mientras varios agentes de la Guardia Civil intentaban sin mucho éxito conducirla al interior de los juzgados, la artista revivía su peor pesadilla minutos antes de sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados en el que hace 10 años escuchó la sentencia por la que era condenada a entrar en la cárcel.

Un momento durísimo por el que Anabel Pantoja no ha dudado en estallar públicamente, denunciando que la "justicia no es igual para todos" y que "no se han respetado los derechos de un ser humano" al convertir su comparecencia judical "en un photocall", como afirmaba indignada su sobrina compartiendo varios stories en sus redes sociales con los que ha demostrado que el trato dado hoy a Isabel Pantoja difiere mucho con el que se dio a otros personajes públicos como la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, María José Campanario o José Luis Moreno en su paso por los juzgados.

Isa Pantoja, a su vez, no podía evitar romperse en el plató de 'El programa de Ana Rosa' al ver a su madre frente al juez, confesando estar "en shock" y reconociendo que el día de hoy pasará factura a su progenitora, que atraviesa una grave depresión.

Una reacción completamente diferente a la de Kiko Rivera que, mientras Isabel Pantoja prestaba declaración ante el juez, demostraba con hechos que poco le afecta que su madre pueda volver a entrar en prisión. Y es que, lejos de denunciar - al igual que su hermana o su prima - el trato que ha recibido la artista en los Juzgados, ha aprovechado para gritar a los cuatro vientos su amor por Irene Rosales.

"No se por qué se empeñan en querer separarnos, no se por qué se inventan tantas mentiras, no se por qué nos tienen o tanta envidia o tanto odio. Lo que si se es que te amo por encima del mundo. Te quiero cariño" ha publicado Kiko, acompañando su declaración de amor por su mujer con varias imágenes de ambos dándose un beso.

Un alarde de romanticismo que ha sido muy criticado por los fans de Isabel Pantoja pero con el que su hijo ha querido desvincularse del delicado momento judicial que vive la tonadillera y dejar claro una vez más que Irene es la persona más importante para él y que ni siquiera la imagen más terrible de su madre llegando a los juzgados ha servido para que Kiko de su brazo a torcer.