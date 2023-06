Kindelán (AEB) afirma que no existe un problema de oferta de crédito, sino que hay un cambio de condiciones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha afirmado que se ha observado una desaceleración en el ritmo de concesión de créditos en los primeros meses del año, pero que no se debe a un problema en la oferta, sino a un cambio de condiciones ante la subida de tipos de interés.

En su intervención en las jornadas que el diario 'Cinco Días' está celebrando para conmemorar su 45º aniversario, Kindelán ha explicado que la banca está trasladando la subida de tipos a los créditos, lo que hace que el coste del crédito aumente e impacte sobre la demanda. "La buena noticia es que no hay problema de oferta, no es una restricción de crédito, si no un problema de cambio de condiciones", ha afirmado específicamente.

En cuanto a los depósitos, Kindelán también ha indicado que se está produciendo una cierta desaceleración tanto por la amortización anticipada que los deudores están realizando de sus préstamos, sobre todo los hipotecarios, como los movimientos hacia fondos y otras opciones que "remuneran bien".

Ha rehusado comentar las políticas comerciales de la banca española en torno a la remuneración de los depósitos, pero sí ha recordado, por un lado, que el sector español cuenta todavía con una alta liquidez que, a medida que vaya reduciéndose, las entidades irán tomando sus decisiones al respecto, y por el otro, ha defendido la competitividad que hay en la industria bancaria española con bancos nacionales regionales y digitales. "Algunas de ellas ya están empezando o han empezado hace tiempo a remunerar los depósitos", ha indicado.

Kindelán ha resaltado también la "resiliencia" de la banca y ha asegurado que es "capaz" de afrontar el entorno actual, al tiempo que está "sensible" a los retos económicos y sociales que tiene el país. Ha aprovechado para recordar que el modelo de negocio del sector en España es "radicalmente" distinto al de las entidades colapsadas en Estados Unidos, como Silicon Valley Bank.

En cuanto a la rentabilidad, ha afirmado que es "la mayor preocupación", ya que es la primera línea de defensa de una entidad. "Sin rentabilidad no se puede asegurar la solvencia en el medio plazo. Es importante que nuestros bancos sean rentables. Hemos presentado resultados del año pasado y del primer trimestre muy buenos, donde con la normalización de tipos de interés también van mejorando los niveles de rentabilidad", ha defendido.

A pesar de estas "fuertes cifras de rentabilidad", ha recordado que el mercado espera más de los bancos españoles, y también europeos, que sean rentables de manera sostenida. Por ello, ha pedido ser "muy cuidadosos" a la hora de interpretar estas ratios, ya que también se relacionan con el coste de capital y las expectativas del mercado.

"Las valoraciones del mercado muchas veces lo que nos viene a decir es que efectivamente tenemos un entorno regulatorio muy complejo, que es difícil entender, previsibilidad de las exigencias regulatorias del sector en el corto y medio plazo, lo que tiene que ver con el entramado institucional en Europa", en referencia a los diversos organismos que regulan al sector, así como los requerimientos políticos, como es el caso del impuesto a la banca en España, que al sector "no le gusta".

PRESIDENCIA EUROPEA

Por ello, Kindelán ha pedido una simplificación del marco regulatorio, una previsibilidad y tener una visión a largo plazo en cuanto a la rentabilidad. De hecho, esta ha sido una de sus peticiones para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), que se iniciará el próximo 1 de julio hasta el 31 de diciembre, así como completar la Unión Bancaria con la creación del Fondo de Garantía de Depósitos europeo.

"Hasta que no tengamos un fondo de garantía de depósitos único no vamos a terminar de romper ese círculo de riesgo soberano y de riesgo bancario", ha asegurado al respecto.

También ha pedido dar prioridad a las relaciones con Iberoamérica en un mundo "multipolar" y donde China y Estados Unidos se están ubicando y buscando nuevas alianzas. "Las empresas en general en España, pero los bancos en particular, estamos muy bien posicionados allí", ha afirmado.