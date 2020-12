Kira Miró habla, por primera vez, sobre las consecuencias de la Covid en su entorno

MADRID, 19 (CHANCE)

La pandemia que empezó este año ha sido una de las cosas más desgarradoras que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando pensábamos que todo estaba controlado y que nada nos afectaría a todos por igual, viene un virus que arrasa con todo, sobre todo con la libertad. Cerrado todo por completo, hay muchos sectores que se han visto afectados, sobre todo el de la cultura que necesitan de espacios amplios para desarrollar su arte.

Kira Miró ha acudido a un acto benéfico donde al preguntarle por las consecuencias de la Covid en su entorno, comentó: "He tenido casos muy duros, pero bueno, como muchos de los españoles. Yo creo que cuando te toca de cerca eres más consciente del peligro, de la mascarilla y de mantener todas las cosas que nos digan" y sobre cómo lo ha llevado: "Como he podido, como una montaña rusa, a veces muy mal y a veces muy bien, he pasado por todas las etapas".

En cambio, en lo profesional no puede estar pasando por mejor momento y con esa ilusión que le caracteriza nos lo ha comentado: "Profesionalmente estoy bastante bien porque sigo en el teatro y nos vamos manteniendo, estoy en un proyecto de televisión que se estrena en enero y acabo de estrenar la que se avecina, así que no me puedo quejar".