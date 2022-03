Kira Miró nos habla por primera vez de su relación con Salva Reina

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace pocos días nos enterábamos de que Kira Miró mantiene una relación con el humorista, Salva Reina, una pareja sorpresa que nos dejaba sorprendidos y aprovechábamos la cláusula del Festival de Málaga para preguntarle cómo está con él y qué le ha enamorado de él: "las palabras se quedan cortas, es maravilloso".

La actriz nos confesaba estar en la mejor etapa de su vida y le cuesta creer lo feliz que es al lado del actor: "estoy feliz de la vida, nunca imaginé poder ser tan feliz" y por supuesto, no descarta que pudiera haber boda entre ellos en un futuro: "nunca se sabe".

Tanto es así, que Kira fantaseaba con estar nominada a los Oscar junto a Salva Reina algún año: "hombre, claro. Yo, por soñar, puedo soñar lo veo muy difícil". La noticia de su relación acaparó todos los titulares, algo que les pilló por sorpresa: "sí, sí. Claro, no me imaginé que pudiera pasar algo así" y nos aseguraba que no ha recibido críticas hacia su relación por parte de familia o amigos: "todo el mundo encantado".

Kira nos aseguraba que su familia se encuentra bien: "todos estupendos". Por supuesto, no podían faltar palabras de admiración para Penélope Cruz y Javier Bardem, como representantes del cine español en los Oscar: "lo veo que esa pareja son maravillosos. Soy fan de Penélope y de Javier Bardem, tanto como persona como profesionales" y añadía "todo lo que vaya español es siempre maravilloso. Son embajadores de nuestra tierra".