Kira Miró se pronuncia sobre la polémica con Kate Middleton

MADRID, 22 (CHANCE)

La última vez que la vimos fue en el Festival de Cine de Málaga y allí nos confesó estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida al lado de su pareja, Salva Reina... y él se deshacía en elogios hablando de la actriz ante las cámaras.

Este jueves nos reencontramos con Kira Miró, presentando en Madrid la nueva colección de 'Allsaints' y nos confesó cuál es el secreto para que su relación marche viento en popa: "Estar al lado de él ya es una risa, él tiene ese sentido el humor y nos lo pasamos muy bien juntos. No es que se consiga, es que fluye y fluye fácil"

Feliz de haber alcanzado esa estabilidad sentimental con Salva, Kira nos comentaba que "el plan es seguir compartiendo el día a día hasta que podamos, todo lo que se pueda. No sé, avanzar es que creo que los pasos adelante son cada día compartir la vida".

Si tiene que hacer balance de su vida, Kira lo tiene claro, lo mejor es "que voy cumpliendo años, que es maravilloso, ojalá que cumpla mucho más, tengo una familia estupenda, tengo un trabajo que me apasiona y que soy muy feliz. Estoy en un momento muy dulce en muchos sentidos, de amistades, de amor, de trabajo puedo decir que estoy bien".

En cuanto a si participaría en algún reality, la actriz nos explicaba que "depende de qué programa sí me atrevería. 'Pekín Express' por supuesto que me atrevería, me encanta viajar y la aventura, si es algo así sí. Otro tipo de realities igual no".

Por ejemplo, Kira no se ve en un 'Gran hermano' ya que lo de "estar en una casa encerrada, tampoco, por lo menos haya un poco de aventura, ya que te vas a exponer".

Por último le preguntábamos por la polémica con Kate Middleton y nos contestaba que "no lo sé, la verdad, no tengo una opinión al respecto. No me entero del photoshop, no me he enterado del culebrón. No me entero bien" y nos aseguraba que "como hay tantas conjeturas prefiero no creerme ninguna, ya saldrá la verdad a relucir. Hay tanto que parece un culebrón turco eso".