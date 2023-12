Kira Miró y Salva Reina, de lo más enamorados en los Premios Forqué

MADRID, 17 (CHANCE)

Su amor traspasó la pantalla después de rodar 'Todos lo hacen bien' y en el Festival de cine de Málaga la actriz hizo oficial su relación con él... Kira Miró y Salva Reina fueron catalogados hace más de un año como "la nueva pareja del cine español", pero sin embargo, han sido muy pocos los detalles que han trascendido de su relación sentimental.

Este sábado, ambos han acudido a la 29º edición de los Premios José María Forqué y allí hemos podido hablar con Salva, quien no ha dudado en enviarle unas bonitas palabras a su pareja: "Es una estupenda actriz pero es una excelente persona y una compañera increíble en el trabajo".

Tan enamorado está de la actriz, que se iría al fin del mundo con los ojos cerrados: "Pero vamos, con ella me hago yo una maratón" y desvelaba que no les hace falta pasar por el altar: "Nosotros ya no tenemos que dar más pasos creo yo. Estamos muy felices, ya hemos dado todos los pasos que teníamos que dar".

Por su parte, Kira nos reconocía que desde que está a su lado todo lo ve de diferente manera: "Cambia porque todo lo que recibes, lo recibes bonito, pero aunque no estuviera enamorada de él, veo lo que hablan otros compañeros de él y veo tanto el equipo técnico, está encantado con él, con su trabajo y con su manera de ser".

Algo más parca en palabras que Salva, la actriz lo definía como un "compañero de profesión, es un gran compañero de profesión" porque "hace el trabajo muy fácil". y nos aseguraba estar "muy feliz, muy feliz, la verdad que contenta" con él.