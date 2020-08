Kira Miró vuelve a los escenarios con una sonrisa

MADRID, 29 (CHANCE)

Uno de los principales problemas que ha traído esta pandemia del covid-19 ha sido el cierre de muchos negocios y sobre todo, los despidos y ertes que ha habido por culpa de las crisis originada. Los primeros en cerrar fueron los teatros, cines y eventos multitudinarios, en los que se requería la presencia de mucha gente para disfrutar de un espectáculo. Por consecuente, han sido los últimos en abrir.

Kira Miró ha estrenado la obra 'Scape Room' y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja tras salir del escenario. Hemos pillado a la actriz junto a Leo Rivera y Antonio Molero y nos han confesado cómo se encuentran tras haber vuelto a estar frente a su público después de todo este tiempo de incertidumbre.

Antonio Molero nos ha explicado que: "Muy bien, la verdad es que teníamos muchas ganas, han sido unos meses muy duros y teníamos ganas de hacer pasar un buen rato a la gente, porque uno en este tiempo se siente un poco inútil porque los que hacen el trabajo duro son los sanitarios y la gente que se ha encargado que tengamos una vida más normal, y ahora es un poco nuestro momento, de salir ahí y que la gente se olvide de todo". Mientras que Kira, ha confesado que: "Muy emocionante, muy extraño, un cúmulo de emociones, muy bonito que la gente venga al teatro".

En cuanto a si se sienten respaldados por las instituciones gubernamentales, Kira Miró no ha querido hacer ningún comentario, pero Antonio Molero sí: "No sé, es normal que fuéramos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, hay cosas que son más fundamentales, la salud es lo primero y hay que tener en cuenta que hasta que no hemos estado seguros de que en los teatros podíamos estar de una manera segura... hay que entenderlo todo".