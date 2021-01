Kiti Mánver dedica unas emotivas palabras al recién fallecido Gerardo Malla

MADRID, 17 (CHANCE)

Kiti Mánver es una de las grandes actrices de nuestro país y es que eso es algo que no nos cansaremos de decir, de escribir y de pregonar a los cuatro vientos. Con cada papel que ha realizado la profesional de la interpretación, siempre nos ha dejado con ganas de más y eso, pocos lo consiguen.

Este sábado se ha celebrado en Madrid los Premios Forqué y lo cierto es que serán recordados por todos. Tras haber tenido un 2020 de lo más complicado, esta gala ha sido el primer gran evento que se ha producido, donde hemos podido ver a grandes personajes públicos de nuestro país, una alfombra roja y unos premios de lo más merecidos.

La veterana actriz Kiti Mánver, como no podía ser de otra manera, era nominada este año a los Premios Forqué, pero asegura que una profesional no se llega a acostumbrar a las nominaciones: "No te acostumbras porque no las esperas. Le vas quitando importancia, porque te lo pueden dar o no. Si te lo dan bienvenido sea y si te nominan el producto en el que estás se está viendo más".

Kiti lamenta mucho la pérdida de Gerardo Malla, con el que trabajó hace años y del que destaca su profesionalidad: "Una perdida tremenda y un abrazo a sus dos hijos. Yo trabajé con él, era un profesional a todos los niveles. Una perdida grande".