Kopérnica dictamina que Marta López y Canales Rivera han mantenido relaciones íntimas

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de todo lo que vivimos durante el confinamiento con la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López con una joven reportera de Telecinco, muchos fueron los nombres que salieron a la palestra de personajes públicos con los que la colaboradora de televisión había tenido romances a lo largo de su vida. Nombres que nunca se llegaron a confirmar y que hoy, uno de ellos, ha salido a la luz con todo tipo de detalles.

Canales Rivera, que lleva sentándose varios días en Quiero dinero, ha respondido a la pregunta que le ha hecho Carlota Corredera sobre sí mantuvo relaciones íntimas con Marta López un 'Sí' como una catedral. Kopérnica ha dictaminado que lo que dice el torero es verdad y él ha explicado que: "Ella es una tía increíble y lo pasamos bien y hasta día de hoy nos llevamos tan bien como el primer día. Me has preguntado si he tenido relaciones íntimas, pero no te voy a decir si fueron dos noches, cinco años o dieciséis".

Los dos se conocieron hace años, mantuvieron un romance que fue bastante corto, pero siempre han mantenido esa relación de amistad que han presumido públicamente y que utilizaron para negar que entre ellos había pasado nada. Hoy, los dos han confirmado en el plató de Sálvame lo que todos sabíamos y es que los dos mantienen un bonito recuerdo de su pasado.