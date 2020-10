Kopérnica dictamina que Rafa Mora le ha sido desleal a su pareja

MADRID, 30 (CHANCE)

Llevábamos desde el miércoles con la duda de si Rafa Mora había sido desleal Macarena García tras haberle hecho la pregunta a Antonio David en el concurso 'Quiero dinero'. Este jueves, el colaborador no sabía si iba a someterse a la pregunta enfrente de Kopérnica, la máquina que mide la verdad, pero este viernes el que fuera tronista de MyHyV se ha sometido a la cumbre de la verdad y lo cierto es que los resultados de las tres pruebas han sido demoledores...

En primer lugar se ha sometido a una hipnosis y Rafa Mora ha desvelado que no le había sido desleal, algo que el especialista no podía asegurar que fuese verdad, pero que verdaderamente el colaborador había dicho eso.

Más tarde se ha sometido al polígrafo Deluxe. A la pregunta de si había sido desleal, Rafa Mora le ha confesado a Conchita que no y la máquina ha asegurado que miente. Y en tercer lugar, kopérnica ha dictaminado que el colaborador miente cuando dice que no le ha faltado el respeto a su pareja.

Rafa Mora se ha quedado muy sorprendido y se ha arrepentido de sentarse en el plató y someterse a estas pruebas: "Al final ha pasado lo que creía que iba a pasar, la esperanza es lo último que se pierde y ya la he perdido. Cuando Antonio David se sentó y dijo que no y lo juró por sus hijos y su familia, yo dije cómo va a ser posible que yo me siente y le quite la razón a él y me la de a mí... bueno pues nada, a mi dirección me dijo que hiciera lo que quisiera. Yo solo sé que es la mujer de mi vida y que quiero estar con ella toda mi vida".

Macarena García por su parte ha dicho por activa y por pasiva que ella cree a su pareja y que sabe positivamente que Rafa no le ha sido desleal. Ha asegurado que está muy enamorada de su novio y que no le hace falta el resultado de la máquina para saber si es verdad o mentira, porque confía en él.