Kosovo amenaza a España con no disputar el encuentro de clasificación al Mundial tras referirse a él como "territorio"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Federación de Fútbol de Kosovo ha amenazado este martes a España con no disputar el encuentro de fútbol correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, un duelo previsto para el próximo 31 de marzo en Sevilla entre ambas selecciones, tras referirse a él como "territorio".

La queja de la federación se ha producido después de que la Real Federación Española de Fútbol haya anunciado este encuentro preparatorio para la clasificación del mundial refiriéndose a Kosovo como un "territorio" y no como un Estado independiente.

El vídeo del día Bárcenas acusa a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara"

Tanto la UEFA como la FIFA reconocen desde mayo de 2016 como miembro de pleno derecho a Kosovo, que se declaró independiente de la vecina Serbia en 2008, aunque países como España o Grecia no lo reconocen como un Estado independiente.

En esta línea, la federación kosovar ha considerado "vano e injusto" el calificativo de "territorio" y ha recordado que los criterios de UEFA y FIFA son "claros" en este sentido. Así, ha defendido que disputará el encuentro siguiendo los criterios internacionales sobre el uso del himno nacional y la bandera.

El tiempo de hoy

En caso contrario, ha advertido, se negará a disputar el encuentro o reclamar "la protección" de la UEFA para el cumplimiento de las normas como estado miembro en las mismas condiciones que el resto de selecciones que forman parte de la misma.

En cualquier caso, la Federación de Fútbol de Kosovo ya se ha puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol y está a la espera de una "rápida" respuesta que atienda su queja. Así, espera que el organismo que preside Luis Rubiales "no tome acciones que dañen las relaciones entre las federaciones y los dos países".

Recientemente, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, defendió que el acatamiento de la normativa de la FIFA no implicaba un reconocimiento de Kosovo como país por parte de España.

Los rivales de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 serán Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Un día después del sorteo, la propia Laya aseguró que, pese a no reconocer a Kosovo como un Estado independiente, eso no implicaba que España no participase en los mismos torneos. "Lo hemos hecho en los Juegos del Mediterráneo de 2018 y en el Mundial (de Balonmano) Sub-21", señaló entonces.