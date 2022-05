Kylie Minogue y Peggy Gou presentan en Cannes su remix de un clásico de la mano de Magnum

Para celebrar el lanzamiento del nuevo helado Magnum Remix, la popular marca de helados colabora con dos pioneras de la música versionando este año el clásico de 2001 de la británica, "Can't Get You Out Of My Head", con la productora de música dance Peggy Gou

MADRID, 20 (CHANCE)

Magnum ha reunido esta tarde en Cannes a la famosa artista de pop Kylie Minogue y a la productora surcoreana de música dance Peggy Gou para lanzar su colaboración musical dentro de la campaña Classics Can Be Remixed de Magnum.

La marca ha trabajado con este icónico dúo para lanzar una versión modificada del clásico de 2001 de la cantante británica "Can't Get You Out Of My Head", dos décadas después de su lanzamiento para recordarnos que los clásicos pueden ser reinterpretados.

Este jueves, y en el incomparable marco del Festival de Cine de Cannes, se ha mostrado al mundo por primera vez la nueva versión de Kylie Minogue 'Can't Get You Out of My Head (Peggy Gou's Midnight Remix') - que promete convertirse en uno de los temas que más bailaremos este verano - además de su nuevo videoclip.

En el videoclip se hace alusión a la versión original, con el mítico e inolvidable mono blanco que la cantante lució en el lanzamiento del tema hace dos décadas, con Kylie conduciendo por las calles en un De Tomaso Mangusta amarillo, jugando a la vez con las influencias de la cultura pop coreana de Peggy. Además, la ilustradora afincada en Seúl, Seo Inji, ha aportado su propio estilo de ilustración para crear una versión remezclada del videoclip.

La placentera tarde en Cannes en el Magnum Beach para presentar este esperado remix comenzó con una sesión de preguntas y respuestas en directo en la que Kylie y Peggy no dudaron en compartir historias #TrueToPleasure de sus vidas y transportarnos al "behind the scenes" de la campaña #ClassicsRemixed y su nueva canción y videoclip.

Y es que, es indudable, las dos pioneras de la música encarnan a la perfección el espíritu de #TrueToPleasure y lo que significa entregarse a lo que les produce verdadero placer. Ambas artistas, radiantes, conversaron con el público sobre la colaboración con Magnum para celebrar el "remix de un clásico", mostrando al mundo cómo han versionado el éxito de Kylie "Can't Get You Out Of My Head". Una sesión de preguntas y respuestas que ha sido transmitida en exclusiva por TikTok.

En la sesión de preguntas y respuestas, Kylie ha confesado que, "me ha encantado que 21 años después Peggy Bou haya versionado uno de mis clásicos de los 2000 ¡Aún no me creo que este día se haya hecho realidad! Peggy es increíble, pero también muy adorable"

Peggy Gou, por su parte, ha destacado que "me ha encantado trabajar junto a Magnum y a una reina como Kylie para traer de vuelta este clásico tan icónico. No me puedo creer que hoy se estrene el videoclip y que la versión ya esté en directo para que todos lo puedan escuchar. ¡Ha sido una experiencia divertidísima y me muero de ganas de que todo el mundo escuche la canción!"

Fusionando los sonidos de dos épocas icónicas de la música, esta colaboración de lujo ha inaugurado por todo lo alto el regreso de Magnum a La Croisette de Cannes, reuniendo a los 'buscadores de placer' de todo el mundo para entregarse al deleite de la música y perseguir lo que realmente les hace disfrutar este verano.

LAS RECETAS DE HELADO MAGNUM DE KYLIE Y PEGGY GOU

Y tras la presentación de esta colaboración tan sorprendente como inesperada, la artista y la productora elaboraron, en directo, sus propias recetas de helado de diseño personalizado. Y es que este año el icónico Dipping Bar de Magnum en Cannes introduce una experiencia de diseño en la que los 'buscadores de placer' pueden, por primera vez, diseñar su Magnum con un spray de terciopelo de cacao, creando un verdadero diseño Classics Remixed emulando el de Kylie - inspirado en el hipnotizante estribillo inicial de su canción "Can't Get You Out Of My Head" - o el de Peggy, decorado de forma llamativa y adornado con el logo coreano característico de Peggy Gou.