L'Oréal, Desigual, Domino's Pizza, Callaghan y Too Good to Go, ganadores de los premios de UNO Logísta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

L'Oréal, Desigual, Domino's Pizza, Callaghan y Too Good to Go se han alzado como las empresas "líderes de la logística" en España durante 2022, según los premios otorgados este miércoles por la organización empresarial de logística y transporte UNO.

El presidente de la patronal, Francisco Aranda, ha reconocido "la encomiable labor de los departamentos de logística de las empresas premiados en esta edición, pues contribuyen a seguir impulsando la competitividad de la logística y el transporte, mediante iniciativas pioneras que demuestran un enorme compromiso con la sociedad, el empleo y la economía en su conjunto".

El jurado de los premios ha otorgado el 'Premio UNO al Líder de la Logística Sostenible 2022' a L'Oréal, por intensificar el impulso para reducir la huella de carbono y transformar las operaciones logísticas, apostando por una cadena de suministro más respetuosa con el medio ambiente, a través del proyecto global 'Making Possible a Green Logistic'.

En la categoría de 'Innovación y Emprendimiento Logístico 2022' el premio ha sido para Desigual, por su apuesta por la innovación tecnológica en el ámbito logístico, materializada este año en el proyecto 'Apolo', con el objetivo de rentabilizar las operaciones gracias a la optimización de inventario y a la previsión de la demanda.

El galardón de la 'Digitalización Empresarial' ha sido para Domino's Pizza, por su transformación digital, con la que la empresa ha optimizado sus procesos, facilitando la compra online de sus productos , así como el seguimiento de pedidos en tiempo real.

La empresa Too Good to Go se ha alzado con el 'Premio UNO al Líder de la Responsabilidad Social de la Logística', por su labor para combatir el desperdicio de alimentos en 17 países, así como por haberse convertido en empresa 'Carbono Neutral+', dentro de su compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

El reconocimiento a la 'Internacionalización Logística' ha sido para la empresa española CALLAGHAN, por promocionar la Marca España a través de una compañía de origen familiar que ya está presente en más de 30 mercados.

Por último, el 'Premio Especial de la Logística' ha recaído en esta tercera edición sobre el Grupo Envera, por su desempeño en materia de integración laboral, apostando por la igualdad de oportunidades.