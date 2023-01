L'Oréal España estrena su nueva sede de última generación en Madrid

Supone el aterrizaje en España del nuevo modelo de trabajo promovido por el grupo, ya implantado en Portugal, Holanda, Alemania o Francia

L'Oréal España estrena su nueva sede en Madrid, un proyecto de casi 20.000 metros cuadrados y capacidad para más de 1.170 empleados en pleno MADBit, el nuevo distrito madrileño de la innovación, ubicado en la calle Alcalá 546, frente al parque Quinta de Torre Arias, según ha informado la multinacional en un comunicado.

En concreto, este proyecto ha sido concebido bajo estrictos criterios medioambientales, tecnológicos y de bienestar para todos los empleados, y su puesta en marcha supone el desembarco en España del nuevo modelo de trabajo promovido por el Grupo L'Oréal, que ya ha sido implantado en Portugal, Holanda, Alemania o Francia.

Este proyecto se ha diseñado con el objetivo de aportar las mejores soluciones espaciales para adecuarse a los nuevos formatos de trabajo. Este sistema mejora los lugares de trabajo y promueve un mejor uso de los mismos, dando como resultado todo un ecosistema de trabajo en el que los usuarios pueden escoger con libertad el mejor lugar para desempeñar sus funciones. Para ello, todos los espacios de la nueva sede se han diseñado en torno a tres ejes clave: 'Go flex', 'Go tech' y 'Go Well'.

De esta forma, 'Go flex' se enfoca como un modelo basado en la cohesión, la colaboración, la innovación y la modernidad en la forma de trabajar, es decir, el edificio se ha concebido desde sus inicios para responder a un modelo híbrido de trabajo en el que los empleados no tienen un lugar fijo, sino que tienen la flexibilidad de decidir con fluidez tantas veces como deseen a lo largo del día cuál es el espacio que mejor responde al desempeño de sus labores.

La compañía ha redefinido el lugar de trabajo, creando espacios de colaboración diáfanos donde predomina la cultura de los 'free-seatings', lo que significa la desaparición del antiguo concepto de sitio asignado, y reduciendo aspectos de almacenamiento con la eliminación de las cajoneras, promoviendo así la rotación de sitios y la colaboración de empleados de distintas áreas y departamentos. Los empleados podrán continuar disfrutar de la política de trabajo híbrido, en remoto o presencial, garantizando la flexibilidad de forma de trabajo.

Por su parte, 'Go tech' responde al alto componente de innovación con el que se planteó el proyecto, en el que la digitalización y la conectividad están muy presentes, con un total de 76 salas conectadas con pantallas interactivas y funcionalidad de pizarra digital, y herramientas como la tecnología Wifi-6, la tecnología más puntera en ancho de banda.

Por último, 'Go well' engloba ámbitos relacionados con la sostenibilidad y con el cuidado de las personas. Para ello, la sede de L'Oréal cuenta con servicios médicos, de fisioterapia y 'health coach', así como distintas áreas dedicadas a la salud y el bienestar, entre las que se encuentran un gimnasio, una sala de lactancia, e incluso un 'beauty corner' que funciona como un centro de belleza con servicios de peluquería para empleados, así como una boutique con oferta de productos tanto para empleados como invitados que pasen por la sede.

Además, los distintos servicios de restauración de las nuevas oficinas también ofrecerán opciones de alimentación saludable, y mantendrán la iniciativa 'llévate la cena' para contribuir a una mejor gestión de los residuos.

El edificio también cuenta con sistemas de eficiencia energética para la regulación de la temperatura, así como luces LED de bajo consumo con detectores de presencia en zonas de no ocupación permanente, entre otras características que garantizan la sostenibilidad del edificio, como la instalación de placas solares para producir energía fotovoltaica que da suministro a todos los servicios de zonas comunes, incluida la ventilación de las oficinas. Además, se han instalado 130 cargadores rápidos para vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

De esta forma, la nueva sede se ha construido para obtener dos de las distinciones internacionales más importantes en sostenibilidad medioambiental y bienestar, en línea con los compromisos recogidos en su programa 'L'Oréal For The Future'. Concretamente, el nuevo espacio de Alcalá 546 solicitará, por un lado, la certificación LEED Platinum, que reconoce el cumplimiento de los máximos estándares de ecoeficiencia, y el sello WELL (Well Building Standard), que se otorgaría por ser una estructura pensada por y para el bienestar y la salud de los empleados.

El director general de España y Portugal de L'Oreal, Juan Alonso de Lomas, se ha mostrado "especialmente orgulloso" de este proyecto. "Representa nuestra cultura y muchos de los valores presentes en nuestro propósito corporativo 'Crear la belleza que mueve el mundo'. En L'Oréal buscamos transformar el mundo a través de la belleza, y para conseguirlo es clave ofrecer a nuestros empleados una oficina moderna, inspiradora y que fomente la colaboración entre equipos y la mejor experiencia de trabajo a nuestros empleados", ha subrayado.

Por su parte, la directora de Relaciones Humanas de L'Oréal España y Portugal, Lola Ortuño, ha asegurado que "este nuevo edificio es una representación viva de la ambición por generar un modelo de trabajo único que ofrezca la oportunidad a nuestros equipos de tener un impacto positivo y consciente, de ir más allá y liberar todo su potencial creativo y de cooperación, ofreciendo un entorno más inclusivo e innovador y garantizando una mejor calidad de trabajo y bienestar".