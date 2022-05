Laboral Kutxa detecta un incidente ciber con acceso no autorizado al servicio de correspondencia a clientes

Presenta una denuncia por el incidente que no ha afectado a la integridad y disponibilidad de datos ni ha alterado "ninguna operativa"

BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)

Laboral Kutxa ha detectado un incidente ciber y ha confirmado la existencia de un acceso no autorizado al servicio de correspondencia, de manera que se han visto afectados algunos documentos en formato PDF de la correspondencia ordinaria ya remitida a clientes. La entidad, que ha presentado una denuncia, ha asegurado que el ataque "no ha afectado a la integridad y disponibilidad de los datos y no ha alterado "ninguna operativa".

En un comunicado, ha señalado que este intento de intromisión, desactivado por la entidad y que no ha afectado a todos sus clientes, no ha conseguido "vulnerar ningún otro sistema ni servicio de la entidad".

Según ha explicado, ha activado sus protocolos de seguridad, ha neutralizado la intromisión y "subsanado inmediatamente" el problema, y ha implantado, además, "las medidas necesarias para evitar su repetición".

Asimismo, ha destacado que se ha actuado con la "máxima diligencia y transparencia" y se ha puesto el hecho en conocimiento de lasautoridades supervisoras competentes, Banco de España y Agencia de Protección de Datos, además de notificarse al Instituto Nacional de Ciberseguridad y al Centro Vasco de Ciberseguridad. A su vez, ha presentado la correspondiente denuncia y está informando a los clientes afectados para garantizar "su tranquilidad y seguridad".

Laboral Kutxa ha indicado que este "percance" no ha afectado a la integridad y disponibilidad de los datos y no ha alterado "ninguna operativa de la Entidad". En concreto, ha precisado que la seguridad de la operativa bancaria de los clientes "ha estado en todo momento garantizada" y se ha comprobado "plenamente" que no ha habido acceso a información alguna sobre credenciales personales, numeraciones de tarjetas u otro elemento de autenticación.

La entidad ha afirmado que la seguridad y la privacidad de los datos siempre "han sido prioritarias" para Laboral Kutxa, y, por esta razón, según ha precisado, desde hace años ha venido incorporando "latecnología necesaria, tanto para alertar de posibles ataques como para rechazarlos".