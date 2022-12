Lady Di también habló en televisión para contar su historia

MADRID, 3 (CHANCE)

Ahora que todo el mundo está esperando con ansia el documental que Harry y Meghan han grabado para Netflix y que se podrá ver a partir del 8 de diciembre, se nos viene a la cabeza Diana de Gales, que también recurrió (independientemente de los métodos que hemos sabido después) a los medios para contar SU historia. Los Duques de Sussex han roto su silencio en más de una ocasión, pero este documental promete desvelar los secretos mejor guardados.

Lady Di ofreció una entrevista a la BBC que se emitió el 20 de noviembre de 1995, pero que fue grabada quince días antes. Causando un gran revuelo por todas las declaraciones que hizo sobre su matrimonio, la Familia Real, su salud mental y reconociendo su infidelidad con James Hewitt... la princesa por excelencia rompió su silencio como nunca antes lo había hecho.

Pero... ¿qué temas trató Diana en su famosa entrevista con Martin Bashir? Habló en primer lugar de la monarquía británica, asegurando que necesitaba un aire renovador, más juvenil, que se adaptase a los tiempos que corrían. Llegó a confesar que no encontraba capaz al Príncipe Carlos -su por aquel entonces marido- de reinar algún día debido a las limitaciones que tenía.

También habló por primera vez sobre la salud mental, lo que causó un gran revuelo, ya que por primera vez una persona, con la trascendencia que tenía Diana y siendo miembros de la Familia Real, hablaba abiertamente sobre bulimia y depresión. Fue durante los primeros años de su relación con Carlos cuando la princesa se metía 'atracones' de comida y, más tarde, los expulsaba por ese sentimiento de ansiedad y culpabilidad.

Como no podía ser de otra manera, habló de su enemiga, Camilla Parker. Aseguró que nadie le advirtió de que Carlos se veía con ella, pero su 'instinto femenino' no falló. Fue en aquella entrevista cuando Diana pronunció la famosa frase de "éramos tres en ese matrimonio, estaba un poco abarrotado". Y ¡atención! porque lo que nadie esperaba es que reconociese que también ella le había sido infiel al actual Rey de Inglaerra con James Hewitt: "Fue un gran amigo mío en un momento muy difícil y siempre estuvo ahí para apoyarme".

Sin perder en ningún momento su responsabilidad con la monarquía británica, Lady Di terminó su charla asegurando que "No me siento aquí con resentimiento, me siento aquí con tristeza porque un matrimonio no ha funcionado. Me siento aquí con esperanza porque hay un futuro por delante, un futuro para mi marido, un futuro para mí y un futuro para la monarquía".

Diana fue bastante dura con la prensa porque habló de un acoso frecuente en su vida por parte de las cámaras. Una persecución a la que también han hecho referencia Harry y Meghan a lo largo de su relación. Fue en 2020 cuando se hicieron públicas las manipulaciones que Bashir llevó a cabo contra la familia Spencer para conseguir dicha entrevista. Ahora, solamente cabe esperar al 8 de diciembre para ver y escuchar la verdadera historia de los Duques de Sussex.