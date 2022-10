Lágrimas en el último adiós a Jesús Quintero

MADRID, 5 (CHANCE)

Familiares y amigos de Jesús Quintero se han desplazado esta mañana al cementerio municipal de San Juan del Puerto, Huelva, para despedir por última vez al recordado periodista. Hace dos días se emitía un comunicado en el que se informaba de su muerte y multitud de rostros conocidos expresaban sus condolencias en redes sociales al enterarse de la triste noticia.

La viuda y las dos hijas de Jesús, Andrea y Lola se han reunido en el funeral por el periodista que se ha celebrado en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de la localidad onubense. La familia ha caminado desde la capilla ardiente hasta la iglesia, tras el coche fúnebre, agarradas del brazo y con rostro desconsolado por la pérdida del periodista.

Juan José Padilla o Ismael Beiro han sido algunos de los amigos que han acudido a darle el último adiós. Además, hemos podido ver numerosas coronas de flores cubriendo el coche fúnebre. Cuando el vehículo ha llegado a la iglesia, una gran ovación ha acompañado al féretro con los restos mortales del periodista hasta su interior.

Tras el funeral, familiares y amigos, cargados de emoción, han escoltado entre aplausos los restos mortales de Jesús hasta el cementerio municipal de la localidad. Sus dos hijas, Lola y Andrea, junto a la viuda del periodista han caminado agarradas y recibiendo el calor de todos los allí presentes.

Europa Press podía hablar con Joana Bonet, que acompañaba a su hija Lola en el último adiós a su padre, y se mostraba muy emocionada ante el último adiós al padre de su hija: "Son unos momentos de recogimiento. Muchas gracias" y añadía rota de dolor: "Perdonarnos pero ya sabéis muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias".

Por su parte, Juan José Padilla recordaba todos los momentos que ha vivido muchos junto al periodista: "En la intimidad hemos pasado grandes momentos y profesionalmente como es muy taurino y aficionado vino a mi reaparición en Olivenza. También he tenido la suerte de estar en entrevistas en sus platós y luego en actos tanto sociales como íntimos y tener unas conversaciones maravillosas. Le he preguntado muchísimas cosas porque me ha interesado mucho aprender del maestro Jesús Quintero".

También hablábamos con Ismael Beiro, que destaca la bondad de Jesús: "Jesús era pura bondad. Todo el que estaba al lado de Jesús era para convertirse en mejor persona" y le alababa como persona: "al margen de ser uno de los mejores comunicadores de este planeta era una grandísima persona. Era una persona que todos recordamos con mucha bondad, te ayudaba en todo lo que hiciera falta".