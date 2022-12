Lambán advierte de que si los independentistas catalanes plantean un referéndum tratará de "impedir esa atrocidad"

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este miércoles de que si los independentistas catalanes plantean un referéndum de autodeterminación tratará de "impedir esa atrocidad".

"Creo que el Gobierno de España ha sido rotundo y yo soy igual de rotundo", ha indicado Lambán a los medios de comunicación, dejando claro que el Ejecutivo aragonés "recurriría por todos los medios políticos y legales" a su alcance para impedir la realización del referéndum, recalcando que esta consulta iría contra la Constitución.

"Al final uno no acaba entendiendo las dinámicas de los independentistas", ha dicho Lambán, expresando que "ellos tienen una hoja de ruta y eligen vías abruptas, como el 'procès" para llevar a cabo "la desconexión total de España".

Por otra parte, ha considerado que "la proximidad de las elecciones impide la relación normal" entre partidos y ha dejado claro que no renuncia "en modo alguno" a "la búsqueda del consenso", considerando que "España necesita instalarse en un sistema de gobernabilidad donde la radicalidad y los independentistas no tengan nada que decir, no determinen la gobernabilidad", lo que "solo es posible por la vía del diálogo".

En otro orden de cosas, el presidente de la Comunidad Autónoma ha considerado que el acuerdo de nombramiento de dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "una buena noticia" porque "poco a poco" se vuelve "al terreno de la tranquilidad y la normalidad con que se tiene que desenvolver una institución como la justicia".