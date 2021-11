Lambán se alegra del rechazo del TSJA a las cautelarísimas del ocio nocturno para suspender el pasaporte COVID

JACA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha alegrado de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el ocio nocturno para suspender la aplicación del pasaporte COVID, que ha entrado en vigor en esta región este jueves, 25 de noviembre, a través de un decreto publicado por el Ejecutivo autonómico.

"Me tiene que parecer necesariamente bien" porque el Gobierno de Aragón "ha sido el impulsor" de esta medida, cuya eficacia "es directamente proporcional a la seguridad" de los negocios de hostelería y ocio nocturno "de cara a las Navidades", ha afirmado Lambán en declaraciones a los medios de comunicación, en Jaca, donde ha participado en un acto sobre la candidatura del Pirineo a los Juegos de Invierno de 2030.

Según el jefe del Ejecutivo aragonés, "cuanto más eficaz" sea la aplicación del pasaporte COVID, "más segura" será la Navidad "para las familias y para los negocios de la hostelería", una medida que está funcionando "con bastantes menos problemas de los que algunos anuncian".

El presidente de Aragón ha manifestado que los ciudadanos lo están acogiendo "con normalidad" y "no tiene por qué producir ninguna alteración en la vida de nadie, ni en los negocios de nadie".

"Insisto, creo que va en beneficio de la seguridad, a medio plazo, de la normalidad de los negocios" y "tenemos mucha confianza en esta medida", también porque "puede ser un incentivo formidable para que la gente se vacune", ha enfatizado el presidente autonómico.

Lambán ha esgrimido, al respecto, que cada uno debe ejercer el derecho a hacer lo que estime conveniente "con su vida y con su cuerpo, pero cuando eso pone en riesgo la salud y la vida de los demás, no es admisible en modo alguno" y las personas que no se han querido vacunar, en este momento, "están poniendo en riesgo mi salud, mi vida y la de todos ustedes".

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO

El presidente de Aragón se ha referido al pronunciamiento definitivo por parte del TSJA sobre esta medida. En caso de que fuera de supresión, "no la podremos aplicar", si bien "no tendremos ningún instrumento para atajar el problema" que supone la pandemia del coronavirus y será "difícil de explicar" que no se pueda hacer aquí, cuando "en otras comunidades autónomas los TSJ están autorizándolo, este jueves mismo en Navarra".

Lambán ha apostillado que el Gobierno aprecia por parte del TSJA "una cierta compresión" sobre el proceder del Ejecutivo regional en esta cuestión al haber rechazado las cautelarísimas.