Lambán asegura que el Congreso Regional del PSOE sirve para "cargar las pilas" de cara a las elecciones de 2023

El secretario general de los socialistas aragoneses valora la unidad del partido y la gestión del Gobierno y las CCAA durante la pandemia

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE Aragón y presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, ha asegurado que el 17º Congreso Regional de los socialistas aragoneses sirve para "cargar las pilas y las baterías" con el fin de "afrontar la última parte de la legislatura y para ganar las elecciones y recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza".

En este línea Lambán ha querido dejar claro que los 'populares' aragoneses en su próximo Congreso, que se celebrará en diciembre, "van a intentar recuperar el Gobierno de Aragón, que perdieron hace seis años y no lo van a conseguir".

En su discurso inicial, el presidente autonómico ha valorado la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y también ha aprovechado para tener unas palabras de cariño y apoyo para los ciudadanos de La Palma que se han visto afectados por la erupción de volcán Cumbre Vieja.

Después, ha continuado agradeciendo a la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, su trabajo en esta institución y su labor durante el Debate sobre el estado de la ciudad, que se ha celebrado este jueves y viernes: "Lola demostró que hay vida inteligente en el Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue habiendo democracia y que sigue queriendo a la ciudad y a sus ciudadanos".

"Zaragoza es --ha dicho Lambán-- el motor cultural económico de la ciudad y uno de los motores más importantes de España. Para funcionar como motor necesita al territorio, un territorio próspero, dinámico, que se desarrolle de manera armónica" y "esa asociación de esfuerzos entre la ciudad y el territorio es un objetivo que como socialistas nos tenemos que proponer".

UNIDAD DEL PARTIDO

En otro orden de cosas, el secretario general del PSOE regional ha felicitado a Sánchez por el "éxito" que supuso el 40 Congreso Federal de la formación política, que se desarrolló el pasado mes de octubre, porque "si antes de llegar a Valencia estábamos unidos, de allí salimos en mucha mayor medida unidos y cohesionados, y ese es un mérito que te corresponde en gran medida".

Asimismo, ha vuelto a agradecer que el secretario general del PSOE, como "deferencia personal" le honrase en dicho evento congresual con el Premio 'Manuel Marín', y ha coincidido con este en su planteamiento del PSOE como "una opción pura y netamente socialdemócrata".

Hablar de un partido socialdemócrata es para Lambán "satisfactorio" porque la socialdemocracia vive un momento "difícil" pero "es más necesaria que nunca". "El éxito de un país se mide por el grado de centralidad, tranversalidad, llegar a acuerdos y compromisos con los intereses del país en su conjunto. Eso solo lo representa el PSOE y Pedro Sánchez", ha apostillado.

REPRESENTACIÓN ARAGONESA

El líder regional también ha reconocido su satisfacción por la representación aragonesa que se obtuvo en el Congreso Federal del PSOE, incluyendo a la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, en la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

En esta línea, se ha detenido en la presencia de Mayte Pérez en este órgano ejecutivo como secretaria de Reto Demográfico, una materia que para el Ejecutivo aragonés es "un desafío esencial".

Asimismo, Lambán ha relacionado ese desafío del territorio con la "insuficiencia" de financiación autonómica, que "se gestiona con criterios con los que no estamos de acuerdo". No obstante, ha precisado que este "problema" no es del Gobierno de España sino que lleva arrastrándolo la democracia desde su origen.

El secretario general del PSOE Aragón también ha subrayado la importancia del Estatuto de Autonomía, "todo un éxito", aunque ha reiterado que "la democracia tiene pendiente resolver la financiación de ese estado autonómico que se ocupa de gestionar tres de los cuatro pilares del estado de bienestar", ya que "detrás de este asunto está definir qué modelos de país queremos para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos".

COGOBERNANZA

Lambán ha comentado el "éxito" de la cogobernanza entre el Ejecutivo central y las Administraciones autonómicas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19: "Al Gobierno de España le tendremos todos que reconocer el inmenso esfuerzo realizado con los ERTE, ICO, las ayudas explicitas a las comunidades autónomas" aunque "quizá esas ayudas no estaría mal que se prolongaran un año más", ha referido.

"Estamos en condiciones de asegurar a los ciudadanos que en cualquier reto que nos plantee --a las comunidades autónomas-- en el futuro podremos afrontarlo siempre, en coordinación con el Gobierno de España".

En cuanto a los fondos europeos para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus, Lambán ha alabado el trabajo de Pedro Sánchez, junto a sus homólogos europeos, que ha dando una respuesta "que nada tiene que ver con la respuesta que se dio a la crisis de 2008".

Ha añadido que Aragón, en su apuesta por una comunidad autónoma "más social, verde y sostenible" está trabajando con "mucho empeño" en proyectos para alinearse con los objetivos de esos fondos.

Por último, ha reiterado su compromiso con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que le ha deseado mucha suerte, ánimo y acierto en sus decisiones. "Los socialistas aragoneses sabemos que debemos implicarnos a fondo en tu proyecto político para ganar las próximas elecciones generales y autonómicas", ha sentenciado.