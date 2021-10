Lambán cree que no es difícil sustituir la plusvalía por una figura tributaria similar y aceptable por el TC

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que no es una tarea "excesivamente difícil" crear una figura tributaria "similar" al conocido como impuesto de la plusvalía municipal, que sea "perfectamente aceptable" por el Tribunal Constitucional (TC).

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, en el municipio zaragozano de Villanueva de Gállego, donde ha participado en el acto central de homenaje al pintor Francisco Pradilla.

Lambán se ha referido al pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establece un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza. Se trata de la tercera vez que el órgano de garantías se pronuncia sobre este impuesto municipal.

El presidente de Aragón ha reconocido que es "un quebranto muy serio para los ayuntamientos" por la "pérdida de ingresos" que implica y ha adelantado que el Gobierno de España "está pensando, en este momento, en sustituir esa figura tributaria por otra similar para que los ayuntamientos no pierdan esa aportación", una medida "que no se me antoja que sea una tarea excesivamente difícil".

Ha añadido que tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza como para otros muchos "esta figura tributaria es importante" y "han paralizado la redacción de sus presupuestos" por este motivo.