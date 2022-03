Lambán defiende unos JJOO de Invierno "que sean una oportunidad para todo el Pirineo, no sólo para el catalán"

Aragón planteará no más allá de la semana que viene su propuesta al COE para reparto equilibrado de pruebas

SARIÑENA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha defendido una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 "que sea una oportunidad para todo el Pirineo, no sólo para el catalán, también para el aragonés" y para todas sus estaciones.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, en Sariñena, donde ha visitado una estación de bombeo y un parque fotovoltaico de la Comunidad de Regantes de la localidad.

Lambán ha subrayado que la propuesta que le ha hecho llegar el Comité Olímpico Español (COE) esta semana refleja "un desequilibrio absoluto hacia Cataluña" ya que "las pruebas más importantes se desarrollan en el Pirineo catalán".

Además, de los tres valles aragoneses con estaciones, "tan solo una tiene de ellas tiene asegurada la realización de pruebas" y por eso "no estamos de acuerdo con ese reparto" y "vamos a plantear una alternativa al Comité Olímpico Español que se ajuste a lo que nosotros esperábamos de estos JJOO, que sean equilibrados y desarrollados en pie de igualdad" entre Aragón y Cataluña.

"No pretendemos romper nada, no pretendemos privilegios", sino aquello "en lo que insistimos desde el principio" y que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "nos reconoció como un criterio justo y válido, un reparto equilibrado de oportunidades y de pruebas, estar en pie de igualdad en todos los sentidos" y "eso pretendemos, con ánimo constructivo" y es lo que Aragón va a plantear ante el COE, detallando como se tienen que repartir las pruebas con esta finalidad.

Sobre cuando se enviará esa alternativa, Lambán ha dicho: "Queremos hacerlo bien" y "más allá de la semana siguiente no nos podríamos ir". Ha agregado que su planteamiento coincide con lo que piden los valles aragoneses, "que están cargados de razón" al reclamar que estos JJOO "sean una oportunidad para todo el Pirineo".

PRUEBA REINA

El presidente aragonés ha comentado que hay expertos que constatan que las estaciones aragonesas "reúnen exactamente los mismos requisitos que las catalanas para desarrollar la prueba reina de unos juegos de esta naturaleza, el esquí alpino".

"Eso quiere decir, implícitamente, que situar el esquí alpino en Cataluña es una decisión política, no técnica" y por eso ha considerado que hay que abordar esta cuestión "en el ámbito político, que es donde se tienen que tomar las decisiones".

Lambán no ha querido referirse a los pronunciamientos del Gobierno catalán: "Durante un tiempo me he propuesto no calificar las palabras, ni nada que digan los representantes del Gobierno de la Generalitat", ha comentado.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha insistido en que desde que Aragón fue invitada a participar en la confección de una candidatura hace casi tres años "se comprometió a ser real al Gobierno de España y al Comité Olímpico Español en toda su participación en la elaboración de esta candidatura, a respetar los tiempos, los ritmos y los plazos marcados por quien tiene que liderarla, que es el Gobierno de España y el Comité Olímpico Español".

Ha añadido que la única condición que esgrimió el Gobierno de Aragón fue participar "de igual a igual con Cataluña" y "que el reparto de pruebas, protagonismo, aportaciones y beneficios a todos los niveles económicos, de imagen, de reputación tendrían que ser absolutamente equilibrados entre Aragón y Cataluña".

Lambán ha contado que los tres representantes del Gobierno de Aragón en el comité técnico que ha trabajado hasta ahora en la candidatura han acudido a las reuniones y han hecho propuestas "con mejor o peor fortuna", aunque "casi siempre con peor fortuna" y, "al final, han oído al presidente del Comité Olímpico Español decir que se había terminado la fase del trabajo técnico y que ahora empezaba la fase política".

A partir de ahí, el Gobierno de Aragón ha estimado que las conclusiones finales de esa comisión técnica "no se corresponden en absoluto con nuestra condición inicial de que Cataluña y Aragón estuviéramos en pie de igualdad y de que el reparto de las oportunidades de las pruebas y de los beneficios fuera absolutamente equilibrado" y por eso va a plantear su propuesta.