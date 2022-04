Lambán dice no tiene motivos para pensar que Sánchez se vaya a desdecir de su compromiso con la candidatura de los JJOO

TERUEL, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente aragonés Javier Lambán, que hasta ahora no ve ningún motivo para pensar que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se vaya a desdecir de su compromiso con la candidatura de Aragón y Cataluña a los JJOO de Invierno de 2030: "Nos dijo con claridad que apoyaba esta candidatura en pie de igualdad a todos los efectos, con un reparto equilibrado de las pruebas y, hasta ahora no tengo ningún motivo para pensar que se vaya a desdecir de ese compromiso".

Lambán ha expuesto que "con quien hemos mantenido la interlocución en todos estos meses ha sido con el presidente del Comité Olímpico Español, que es a quien el Gobierno de España le ha encomendado el liderazgo de esta candidatura y la obligación de intentar que el propósito llegue a buen puerto". En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que no existen motivos en este momento para plantear un cambio de interlocución, aunque ha avanzado que, en fechas próximas tiene previsto hablar con el ministro Miquel Iceta, "que es a quien por competencia le corresponde la gestión del Deporte".

Lambán ha manifestado: "Si en un momento determinado tengo que hablar con el presidente del Gobierno lo haré, pero le pediría a todo el mundo que se tranquilice; Aragón no debe caer en la trampa de las prisas". Ha argumentado que Cataluña no dará su visto bueno a unos juegos hasta el mes de julio, toda vez que acaban de convocar un referéndum en los valles del Pirineo para ver si aceptan o no los juegos, por tanto, "no tiene sentido que a nosotros se nos inste a tomar decisiones cuando Cataluña tiene por delante tres o cuatro meses hasta que decida en un referéndum", por lo que ha pedido "tranquilidad y sosiego para tratar de que las cosas se reconduzcan al ámbito y al espacio del sentido común".

FIRMEZA ABSOLUTA

Lambán se ha mostrado muy satisfecho por la "práctica unanimidad de las fuerzas políticas en torno a la candidatura de los juegos". Ha subrayado lo siguiente: "La sociedad aragonesa y las fuerzas políticas tienen que esperar del Gobierno de Aragón y de su presidente, en particular, firmeza absoluta en la defensa de aquello que a mí se me garantizó cuando se me invitó a participar en los juegos, es decir, hacerlos en pie de igualdad y con un reparto equilibrado de las pruebas".

Aragón presentará este jueves su propuesta porque en esta primera "no existe ese equilibrio por ningún lado y, por ello, nosotros vamos a hacer otra propuesta, otro planteamiento, y siempre y cuando exista igualdad, exista equilibrio, nosotros estaremos absolutamente encantados de participar en una candidatura que para el Pirineo es una gran oportunidad, pero lo que no puede ser es que sea una oportunidad para una parte del Pirineo en detrimento de la otra".

El presidente del Gobierno de Aragón ha detallado que "hay una serie de estaciones que tienen que recibir pruebas, como Candanchú, Formigal y Cerler, y se trata de que el reparto sea equilibrado en cuanto que haya pruebas importantes de primer nivel en los dos espacios, en el Pirineo aragonés y en el catalán, y que desde luego haya pruebas en las tres estaciones aragonesas, en los tres valles porque la oportunidad es para todo el Pirineo y los beneficios se tienen que repartir de manera homogénea", ha apostillado.