Lambán insiste en que está "radicalmente en contra" de derogar la sedición, pero acusa al PP de recurrir al "escrache"

ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha vuelto a mostrar "radicalmente en contra" de la derogación del delito de sedición, aseverando que ya se lo trasladó en septiembre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. A renglón seguido, ha cargado contra las "agresiones verbales" del PP a los diputados socialistas, acusando a la formación 'popular' de recurrir "a la práctica del escrache".

"Estoy radicalmente en contra de la supresión del delito de sedición; lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017 fue muy grave y, ante los independentistas, el Estado, lejos de desarmarse lo que tiene que hacer es armarse más y mejor política y jurídicamente", ha aseverado Lambán a la portavoz de PP, Mar Vaquero, en la sesión plenaria de las Cortes.

En este contexto, Lambán ha asegurado que ya defendió esta postura ante el Comité Federal del PSOE y el Consejo de Política Federal de la formación socialista el pasado mes de septiembre en Zaragoza.

"Otra cosa es que yo esté dispuestos a ser títere o instrumento de la estrategia de su partido", ha espetado Lambán a la diputada 'popular', advirtiendo: "No lo haré jamás".

Asimismo,ha tildado de "lamentables" las "agresiones verbales" de ayer contra diputados socialistas "recurriendo a la práctica del escrache" y ha criticado "la bufonada infantiloide" protagonizada, ha dicho, por algunos miembros del PP días atrás a las puertas del Edificio Pignatelli: "Ustedes no son más que una simple estafeta de Madrid para repartir cartas".

Se ha dirigido a los populares para decirles: "Si ustedes tuvieran confianza en sí mismos como proyecto político y se sintieran una alternativa fuerte, capaz de ser convalidada ante la mayoría de la sociedad española, en vez de mendigar a los diputados socialistas --su voto-- lo que harían es una moción de censura al presidente del Gobierno de España, pero no lo van a hacer", apuntando que una moción de censura "aunque se pierda numéricamente en el Parlamento, se puede ganar políticamente".

"Ustedes no tienen proyecto salvo la cantinela sempiterna de bajar impuestos porque no tienen seguridad en sí mismos y porque Feijóo le ha cogido mucho miedo a Sánchez en el Parlamento", ha continuado Lambán, para quien los populares "no tienen ninguna autoridad ni legitimidad moral para hacerlo".