Lambán pronostica el fracaso de la mesa con Cataluña y no le gusta que Sánchez se apoye en los independentistas

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pronosticado el "fracaso" de la Mesa de Diálogo con Cataluña ya que, a su juicio, la exigencia de la Generalitat de Cataluña de amnistía y referéndum de autodeterminación "son inaceptables" para el Gobierno de España y ha manifestado disgusto con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apoye en los independentistas para gobernar España.

En la misma línea, ha indicado que si esta Mesa de Diálogo surtiera otro efecto, como la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, "se dirimiría en otros ámbitos y a partir de ese momento tendríamos que tomar decisiones como aragoneses", de forma que si este Estatuto vulnerara los intereses de Aragón o de la unidad de España "este presidente se presentaría de manera inmediata ante el TC con determinación", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que Aragón "ha estado dispuesto siempre" a ir a los tribunales para que se diriman cuestiones relativas a la igualdad entre comunidades autónomas, apuntando que el Gobierno regional ha presentado un total de tres recursos ante el Tribunal Constitucional, siete ante el Tribunal Supremo y 10 ante la Audiencia Nacional. "No nos temblará la mano para seguir haciéndolo", ha zanjado.

En cuanto a la gobernanza de España, el hecho de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se apoye en los independentistas no le gusta "en absoluto", aunque "otra cosa es que en este momento sea imposible otro tipo de mayorías" ya que "salvo la buena voluntad de Cs" no ha habido intención por otro partido. Para Lambán el actual "sería el momento de grandes acuerdos entre PP y PSOE, pero eso no está ni a corto ni medio plazo se le espera".

Además, ha manifestado su preocupación por "otro tipo de cuestiones", como la reciente reunión de los presidentes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quienes han reclamado una partida especial para ambas regiones aparte de la financiación autonómica. "Si eso ocurriera, el Gobierno de Aragón también iría al Constitucional", ha aseverado.

De forma paralela, ha indicado que espera "mucho" de la próxima reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que se reunirá durante la segunda semana de noviembre.

En respuesta a una pregunta de Cs en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, Lambán ha dicho que el Ejecutivo regional está "trabajando a fondo en la bilateralidad" y que la reunión de noviembre "va a estar muy dotada de contenido". El equipo de Lambán se está reuniendo con los ministros para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, ha añadido.