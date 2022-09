Lambán (PSOE) anuncia su candidatura para ser reelegido presidente de Aragón en 2023

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha anunciado este lunes su candidatura para ser reelegido en las elecciones autonómicas de 2023 y ha reivindicado al PSOE como el partido con mayor grado de apoyo y confianza de la Comunidad Autónoma.

Ha presidido una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de este partido, que ha refrendado el calendario de primarias aprobado por el Comité Federal.

"Gozamos del mejor líder. Un presidente que en momentos difíciles ha tomado decisiones, que ha conseguido atraer inversiones a pesar de la crisis sanitaria, que ha creado riqueza y que ha mejorado los servicios públicos", ha expresado el secretario de Organización, Darío Villagrasa.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración de la Ejecutiva, Villagrasa ha reafirmado al PSOE Aragón como la fuerza política "capaz de aglutinar el mayor número de apoyos y grado de confianza entre la ciudadanía aragonesa" y ha recordado que "a pesar de que hay partidos que están con la calculadora y la mirada puesta en los próximos comicios, al PSOE le queda legislatura para seguir trabajando y cumpliendo con nuestros compromisos, que llegarán a más del 80% a pesar de la pandemia del COVID-19".

En esta línea, el secretario de Organización ha anunciado que los socialistas aragoneses ya trabajan en la confección de un gran programa electoral. "En las próximas semanas se darán a conocer las líneas básicas de un programa participativo, que reflejará el Aragón del futuro, que contendrá un proyecto de país y que se elaborará de la mano de agentes sociales, militantes y de la ciudadanía aragonesa en su conjunto", ha expresado.

"Queremos seguir siendo la primera fuerza en Aragón, no sólo con los votos que conseguimos en 2019, sino que aspiramos a ensanchar esa base gracias a la coherencia de nuestro programa, a nuestra honradez y a la garantía que da el trabajo bien hecho en estos siete años de gobierno", ha asegurado Villagrasa.

Además, el secretario de Organización ha evidenciado la incoherencia del Partido Popular, que "viene a Zaragoza con su máximo líder, el señor Feijóo, a reivindicar la educación, cuando recortaron un 17% el presupuesto cuando gobernaron en Aragón y ha sido Javier Lambán quien lo ha incrementado un 28%. Está bien que vengan con el cuaderno, pero deberían venir a tomar nota y coger ideas".

"Frente a un PP que hiperventila, frente a un PP al que se le está haciendo largo el tiempo hasta las elecciones, el PSOE Aragón trabaja con los mejores candidatos. Gobernar no es hacer dejación de funciones ante la mayor huelga del autobús urbano de Zaragoza, no significa militar en el 'noísmo' porque ante cualquier aspecto están abonados al 'no'. Frente a esta actitud alejada de la realidad, el PSOE Aragón les invita a estudiar con rigor", ha concluido.