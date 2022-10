Lambán recuerda que no tiene que pedir permiso "a nadie" para reunirse con Moreno y no cree que Sánchez "se inquiete"

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este jueves que "un presidente autonómico no tiene que pedir permiso a nadie" para reunirse con otro y que no cree que el Ejecutivo central "se inquiete" por el encuentro que ha mantenido este jueves con su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En rueda de prensa en Sevilla, Lambán ha afirmado: "No he pedido permiso a nadie ni para visitar a mi buen amigo Moreno ni a ningún otro -presidente-- por una cuestión de principios", añadiendo que no ha tenido ocasión de comentar esta visita con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aunque sí con algún ministro.

Ha dicho que Pedro Sánchez "ha defendido siempre la necesidad de que España no se construya como país solo desde el Palacio de La Moncloa, sino de que se vaya construyendo y se vayan forjando vínculos fuertes entre las comunidades autónomas".

Ha aseverado que, tras siglos de "España radial", con la aplicación del Titulo VIII de la Constitución se está produciendo una "progresiva federalización" que ha supuesto pasar a "una España en red, capaz de desarrollarse desde cada una de sus regiones y hacerlo, en algunos casos, no en beneficio exclusivo propio, sino con la idea de que se está fortaleciendo el gran proyecto de España, de país".

A esto ha añadido: "Las comunidades no somos delegaciones del Gobierno de Madrid de turno, nos regimos por la Constitución y los Estatutos, y estamos obligadas a establecer relaciones de lealtad mutua con el Gobierno de España, pero tenemos nuestros propios ámbitos de actuación; mi viaje a Sevilla es conocido por el Gobierno de España sin que le inquiete ni le cause una perturbación añadida".

DECEPCIÓN

Por otra parte, Lambán ha aludido a la posibilidad de que Pedro Sánchez decida convocar un "superdomingo" de forma que el 28 de mayo de 2023 se celebren elecciones municipales y generales, en Aragón también autonómicas.

"Yo podría adelantar las elecciones, mi Estatuto me lo permite", ha dicho Javier Lambán, quien ha asegurado que estará en las elecciones del 28 de mayo -como candidato a la reelección-- y la decisión de que se convoquen otras elecciones -las generales-- "compete a Pedro Sánchez, que lo hará pensando en el interés del país".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha mencionado la publicación, este miércoles, de los requisitos para ubicar la sede de la Agencia Espacial Española, con Teruel y Sevilla como ciudades candidatas.

Ha manifestado su "decepción" porque "desde el Gobierno de España se dijo que este tipo de desconcentraciones se iban a dirigir a recuperar la España despoblada", pero al ser uno de los criterios que haya estación del AVE y un aeropuerto, "se produjo un desajuste absoluto entre lo que se nos dijo y lo que se va a hacer", por lo que no está de acuerdo, puntualizando que no está en contra de la candidatura de Sevilla o de cualquier otra ciudad.